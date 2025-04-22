На смену холодам идет другая неприятность: синоптики дали прогноз погоды на среду, 23 апреля

В среду, 23 апреля, над большей частью территории Украины удержится поле повышенного атмосферного давления, хотя оно будет медленно снижаться. Поэтому погода будет оставаться по-летнему теплой.

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Об этом сообщил Укргидрометцентр. Синоптики также предупредили, что для большинства областей остается высокий уровень пожарной опасности.

В Украине 23 апреля ожидается переменная облачность. А температурные показатели будут достаточно высокими. Только в Карпатах, на побережье морей и юго-востоке страны будет несколько прохладнее.

Так, в большинстве регионов дневная температура будет держаться на уровне +21...+26 градусов. В западных областях и на побережье морей столбики термометров будут показывать +17...+22. Ночью ожидается +9...+14.

В большинстве западных областей и юго-восточной части страны днем пройдут кратковременные дожди, местами с грозами. На остальной территории без осадков. Ночью и утром в большинстве южных и восточных областей местами туман.

Ветер будет достаточно слабым и переменным, 3-8 м/сек.

Метеорологи предупреждают о пожарной опасности. Так, 23 апреля в северных, центральных, южных, Харьковской, Хмельницкой, Волынской и Ривненской областях объявлен чрезвычайный уровень пожарной опасности.

В Киеве и области 23 апреля будет тепло и без осадков. Солнце изредка будет прятаться за облаками. Легкий ветер юго-восточного направления будет двигаться со скоростью 3-8 м/сек.

В столице днем температура воздуха будет колебаться в пределах +23…+25 градусов, а ночью ожидается +11…+13.

По области днем +21...+26, ночью +9...+14.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине уже в конце весны возможно постепенное повышение температуры воздуха, в частности до +25 градусов. Однако точно спрогнозировать приход летней погоды невозможно.

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