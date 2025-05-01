На популярных курортах Одесской области ввели ограничения из-за обстрелов: где запретили подходить к морю

На отдельных территориях Одесской области в условиях правового режима военного положения установлен особый режим въезда и выезда, ограничение свободы передвижения граждан, иностранцев и лиц без гражданства, а также движения транспортных средств. В частности, введено ограничение доступа к участкам пляжных зон вдоль прибрежной полосы на побережье Черного моря в пределах Каролино-Бугазской сельской громады.

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Об установлении особого режима в Заливе напомнили власти Каролино-Бугазской громады. Власти ссылаются на совместный приказ военных ОСГВ "Одесса" и Одесской областной военной администрации, который был издан летом прошлого года.

При этом ограничения не касаются побережья Днестровского лимана.

Напомнить об установлении особого режима власти решили, учитывая, что "некоторые рекреационные заведения (отели, базы отдыха) планируют открыть курортный сезон", и уже готовятся для этого и набирают персонал.

В свою очередь Каролино-Бугажский сельский голова приказал всем субъектам хозяйствования, "имеющим выход в пляжную зону в пределах прибрежной защитной полосы Черного моря" обеспечить соблюдение ограничений, определенных распоряжением об установлении особого режима.

Хозяйственную деятельность можно проводить только с учетом требований этого распоряжения.

Залив расположен в 50 км от областного центра. Южная часть поселка расположена на песчаной Будацкой косе, отделяющей Черное море от Будацкого лимана, остальное – на несколько длиннее Каролино-Бугажской косе между Черным морем и Днестровским лиманом.

Как сообщал OBOZ.UA, последние российские обстрелы Одесщины превратили курортный Залив, куда в полномасштабное вторжение России в Украину приезжали сотни тысяч отдыхающих, в лишенные жизни руины. Как выглядит сейчас эта курортная зона после российских ударов, можно посмотреть здесь, в соответствующем видео.

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