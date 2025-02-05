На погоду влияет антициклон Elvira: синоптик уточнила прогноз на четверг и предупредила водителей об опасности

В четверг, 6 февраля, в Украине ожидается без существенных осадков, лишь в западных областях пройдет небольшой снег. Такую погоду обусловит мощный антициклон Elvira, который накроет практически всю Европу.

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Об этом в своем Telegram-канале рассказала синоптик Наталья Диденко. По ее словам, из-за гололедицы на дорогах водителям нужно быть осторожными.

Температура воздуха в Украине в ближайшую ночь будет варьироваться от -3 до -8, а днем 6 февраля ожидается от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла. В то же время, мокрый снег возможен и в Крыму, однако там влияние циклона будет с юго-востока.

На дорогах образуется гололед, поэтому рекомендуется обращать внимание на свою обувь, автомобильные шины, правила перехода дорог и скорость движения.

Ветер умеренный, восточный с порывами до 15-20 м/с в южных и восточных областях страны.

Погода в Киеве

В столице, 6 февраля, вероятность осадков мала, однако гололедица на дорогах сохраняется. Ночью температура составит от -2 до -4 градуса, днем будет около 0 градусов.

В ближайшие дни в Украине существенных осадков не ожидается, ночью будет наблюдаться слабый или умеренный мороз, а днем температура будет близка к нулю или незначительные "плюсы".

Напомним, февраль 2025 года в Украине начался с похолодания и снегопадов. Синоптики предупреждают о колебаниях температур в ближайшие дни, а также прогнозируют усиление морозов в середине месяца.

Как сообщал OBOZ.UA, 3 февраля стало известно, что в Киеве появились первые подснежники. Из-за аномально теплой погоды цветы начали цвести на две недели раньше, что является абсолютным рекордом.

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