На побережье Одесской и Николаевской областей обнаружили рекордное количество погибших дельфинов: в чем причина
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За последние два месяца на побережье Черного моря в районе Одесской и Николаевской областей наблюдается большое количество погибших дельфинов. Также часто можно увидеть живых, но раненых дельфинов.
Это связано с последствиями войны, ведь Чёрное море — территория боевых действий. В Национальном природном парке "Тузловские лиманы" предоставили четкий алгоритм действий, что нужно делать в случае, если вы обнаружили на берегу дельфина.
Если дельфин сам плавает неподалеку от вас
Если дельфин находится в море и сам плавает неподалеку от людей, не нужно пытаться его "спасать" или затягивать на глубину. Не мешайте его движениям и уберите любые препятствия, которые вы видите на пути животного.
Если дельфин жив и его выбрасывает на берег
Если же дельфин жив, но его выбрасывает на берег, вероятно, животное находится в состоянии сотрясения мозга, тяжело больно или травмировано. В таком случае не нужно брать его в руки, не прикасайтесь к нему и не пытайтесь вытолкнуть обратно в море, ведь истощённое или контуженное животное может утонуть.
Обеспечьте дельфину покой. Сделайте несколько четких фотографий животного, зафиксируйте геопозицию (GPS) или точное местонахождение и срочно сообщите по указанным ниже номерам.
Если дельфин уже мертв
Сделайте несколько четких фотографий, зафиксируйте геопозицию (GPS) или точное местонахождение и срочно сообщите по указанным контактам.
- Национальный природный парк "Тузловские лиманы" (тел., WhatsApp, Telegram, Viber: 097-5762705, 068-8816194, или в мессенджере на ФБ Ивану Русеву, E-mail: [email protected]);
- областную прокуратуру (тел. 050-5017344);
- представителей местных властей и территориальной общины, на территории которой обнаружено животное.
Не забывайте о собственной безопасности
В Национальном природном парке напомнили, что при этом не следует забывать о собственной безопасности.
"Помните, что Чёрное море считается зоной боевых действий, не забывайте о минной опасности на побережье, а также о том, что больные животные могут быть переносчиками и распространителями возбудителей инфекций, особенно в условиях войны. Не прикасайтесь к телам мертвых животных без защитных перчаток", – говорится в сообщении.
На фото, снятом ночью, видны два шакала, которые подбирают труп дельфина-афалины на берегу моря в национальном парке.
Ранее OBOZ.UA сообщал о том, что на побережье Одесской области вынесло 13 мертвых дельфинов. В Национальном природном парке "Тузловские лиманы" подчеркнули, что погибшие животные стали очередными жертвами войны России против Украины.
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