На побережье Одесской и Николаевской областей обнаружили рекордное количество погибших дельфинов: в чем причина

За последние два месяца на побережье Черного моря в районе Одесской и Николаевской областей наблюдается большое количество погибших дельфинов. Также часто можно увидеть живых, но раненых дельфинов.

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Это связано с последствиями войны, ведь Чёрное море — территория боевых действий. В Национальном природном парке "Тузловские лиманы" предоставили четкий алгоритм действий, что нужно делать в случае, если вы обнаружили на берегу дельфина.

Если дельфин сам плавает неподалеку от вас

Если дельфин находится в море и сам плавает неподалеку от людей, не нужно пытаться его "спасать" или затягивать на глубину. Не мешайте его движениям и уберите любые препятствия, которые вы видите на пути животного.

Если дельфин жив и его выбрасывает на берег

Если же дельфин жив, но его выбрасывает на берег, вероятно, животное находится в состоянии сотрясения мозга, тяжело больно или травмировано. В таком случае не нужно брать его в руки, не прикасайтесь к нему и не пытайтесь вытолкнуть обратно в море, ведь истощённое или контуженное животное может утонуть.

Обеспечьте дельфину покой. Сделайте несколько четких фотографий животного, зафиксируйте геопозицию (GPS) или точное местонахождение и срочно сообщите по указанным ниже номерам.

Если дельфин уже мертв

Сделайте несколько четких фотографий, зафиксируйте геопозицию (GPS) или точное местонахождение и срочно сообщите по указанным контактам.

Национальный природный парк "Тузловские лиманы" (тел., WhatsApp, Telegram, Viber: 097-5762705, 068-8816194, или в мессенджере на ФБ Ивану Русеву, E-mail: [email protected]);

областную прокуратуру (тел. 050-5017344);

представителей местных властей и территориальной общины, на территории которой обнаружено животное.

Не забывайте о собственной безопасности

В Национальном природном парке напомнили, что при этом не следует забывать о собственной безопасности.

"Помните, что Чёрное море считается зоной боевых действий, не забывайте о минной опасности на побережье, а также о том, что больные животные могут быть переносчиками и распространителями возбудителей инфекций, особенно в условиях войны. Не прикасайтесь к телам мертвых животных без защитных перчаток", – говорится в сообщении.

На фото, снятом ночью, видны два шакала, которые подбирают труп дельфина-афалины на берегу моря в национальном парке.

Ранее OBOZ.UA сообщал о том, что на побережье Одесской области вынесло 13 мертвых дельфинов. В Национальном природном парке "Тузловские лиманы" подчеркнули, что погибшие животные стали очередными жертвами войны России против Украины.

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