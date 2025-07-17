На платформе 'Гончаренко центр онлайн' стартовал бесплатный курс английского для подростков

30 июля 2025 года в Украине стартует новый бесплатный онлайн-курс английского языка для подростков. Программу реализует образовательно-культурная сеть "Гончаренко центр" на базе платформы "Гончаренко центр Онлайн".

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Курс рассчитан на учащихся в возрасте 14–18 лет, которые хотят улучшить знания английского языка, преодолеть языковой барьер и лучше подготовиться к учебному году или поступлению в вуз. Программа продлится 32 занятия в формате групповых онлайн-уроков, участие полностью бесплатное. Обучение будет происходить без привлечения государственного финансирования – это часть системной инициативы сети по повышению уровня владения английским среди украинцев.

"Этот курс – не об учебниках, а об уверенности в себе. Мы хотим, чтобы подростки перестали бояться английского и почувствовали, что язык – это ключ к свободе и самореализации", – отмечает Виктория Захарова, директор платформы "Гончаренко центр" Онлайн и координатор программы.

Основные особенности курса:

– 32 занятия в онлайн-формате с опытными преподавателями;

– живая речь с первого урока – без дублирования школьной программы;

– индивидуальный подход в пределах групп;

– подготовка к НМТ и укрепление базовых языковых навыков;

– акцент на устную практику, лексику и грамматику, адаптированную к потребностям современных подростков.

Курс будет полезен как для школьников, которые готовятся к национальному мультипредметному тесту, так и для студентов первых курсов, которые стремятся повысить уровень владения английским.

Необходимо заполнить короткую регистрационную форму по ссылке и дождаться приглашения в учебный чат в мессенджере. Начать обучение 30 июля.

Единственное условие участия – посещать занятия и выполнять задания после уроков. По данным организаторов, более 400 подростков уже зарегистрировались на программу, что свидетельствует о высоком спросе на доступное языковое образование среди молодежи – особенно в условиях войны.

Справка о проекте:

"Гончаренко центры" – крупнейшая в Украине сеть бесплатных образовательно-культурных пространств, основанная в 2021 году народным депутатом Украины Алексеем Гончаренко. По состоянию на июль 2025 года сеть насчитывает более 40 физических хабов и работает в онлайн-формате, охватывая участников из всех регионов Украины, включая прифронтовые населенные пункты.

За четыре года команда провела более 100 000 бесплатных образовательных событий, среди которых языковые курсы, лекции, художественные занятия, тренинги по финансовой и цифровой грамотности. Онлайн-платформа "Гончаренко центр Онлайн" позволяет приобщиться к обучению из любой точки Украины и является ключевым элементом долгосрочной стратегии сети.