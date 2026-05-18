На Львовщине судили мать мальчика, который из-за поджога сухостоя случайно сжег Tesla: чем все закончилось

В Яворове Львовской области суд признал виновной мать мальчика, который жег сухую траву, из-за чего огонь перекинулся на Tesla. Машина в результате пожара сгорела.

Об этом сообщает Lviv Media.

Что известно

Происшествие произошло 22 марта около 14 часов. Малолетний мальчик жег сухую траву на частном дворе, однако из-за ветра и сухой погоды огонь разгорелся и перекинулся на автомобиль Tesla неподалеку.

"В результате происшествия люди не пострадали, однако огонь уничтожил сухостой на площади 50 кв.м и кузов автомобиля", – говорилось в сообщении ГУДСНС Украины во Львовской области.

Спасатели отметили, что владелец пытался самостоятельно потушить пожар еще до приезда пожарных, однако не получилось, ведь огонь быстро охватил металлические конструкции и остатки обшивки.

Мать ребенка привлекли к административной ответственности за невыполнение родительских обязанностей.

Что признал суд

В суде мать ребенка признала свою вину и попросила строго ее не наказывать. Суд признал дело малозначительным и ограничился устным замечанием женщине.

