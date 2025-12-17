На Львовщине нашли ракету от ПЗРК Stinger: что это за оружие. Фото

Вблизи одного из населенных пунктов Стрыйского района Львовской области во вторник, 16 декабря, обнаружили ракету от американского переносного ЗРК Stinger. Боеприпас удалось безопасно обезвредить.

Видео дня

Об этом сообщили в Департаменте по гражданской защите Львовской ОГА. Полицейским удалось нейтрализовать ракету без необходимой детонации.

Опасную находку заметили возле поселка Гнездичев. Работники Национальной полиции, прибывшие на место, выяснили, что это был снаряд от американского ПЗРК.

Правоохранители обеспечили охрану места, где обнаружили взрывной предмет, и обезвредили его, чтобы он не мог взорваться и нанести разрушения.

Что известно о ПЗРК Stinger

Заметим, что Stinger – одноразовый американский переносной зенитно-ракетный комплекс малой дальности, который используется для поражения самолетов на малой высоте, вертолетов и дронов. Используя инфракрасное самонаведение, он способен стрелять на расстояние до 8 км.

Он находится на вооружении ряда стран мира и используется в течение более 40 лет, начиная с момента принятия на вооружение в 1981 году. Сейчас американская армия переходит на его полностью модернизированную передовую версию Red Wasp.

Оригинальные Stinger активно использует украинская армия для защиты от российских ракет и дронов. После начала полномасштабной агрессии РФ США и другие страны НАТО официально передали Украине несколько таких комплексов в рамках пакетов оборонной помощи.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в селе Суховоля Зимноводской территориальной громады Львовщины прогремел взрыв. В результате детонации неизвестного предмета травмированы трое детей.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!