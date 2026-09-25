На Львовщине мужчину оштрафовали за езду на квадроцикле по горе Пикуй: сколько он заплатит

Во Львовской области оштрафовали мужчину, который катался на квадроцикле по территории ландшафтного заказника общегосударственного значения "Пикуй". За нарушение правил охраны и использования территорий природно-заповедного фонда он должен уплатить 153 грн штрафа плюс 665,60 грн судебного сбора.

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Решение вынес Турковский районный суд Львовщины. Соответствующий документ опубликован на сайте ЕГРСР.

Подробности правонарушения

18 июля этого года примерно между 13:20 и 13:50 Василий Г. передвигался на квадроцикле Can-Am Outlander по заказнику на горе Пикуй. Это самая высокая вершина Львовской области, расположенная на границе с Закарпатьем.

На мужчину составили протокол, инкриминируя административное правонарушение по статье 91 КУоАП (нарушение правил охраны и использования территорий природно-заповедного фонда).

Известно, что Василий Г. не явился ни на одно из трех назначенных судебных заседаний, хотя его уведомляли о дате и времени. В связи с этим дело рассмотрели без его участия. Суд признал квадроциклиста виновным. В отношении него применено административное взыскание в виде штрафа в размере девяти необлагаемых минимумов доходов граждан (153 грн) без конфискации орудий и средств совершения правонарушения. Дополнительно с украинца взыщут судебный сбор (665,60 грн).

Размер ущерба, нанесенного природно-заповедному фонду, в рамках этого дела не определялся. В постановлении указано, что эта цифра "будет рассчитана дополнительно".

Как писал OBOZ.UA, в Украинских Карпатах помимо джипинга существует еще одна серьезная проблема – купание в высокогорных озерах. Многие люди не знают, что делать этого нельзя, и во время летних походов спешат окунуться в прохладную воду. За это может грозить административный штраф в размере от 153 до 408 грн.

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