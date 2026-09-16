Может обернуться штрафом: почему нельзя купаться в горных озерах и при чем здесь экология

В Украинских Карпатах помимо джипинга существует еще одна серьезная проблема – купание в высокогорных озерах. Многие люди не знают, что делать этого нельзя, и во время летних походов спешат окунуться в прохладную воду. Это не только наносит вред экосистеме, но и грозит туристам штрафом.

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OBOZ.UA рассказывает, как можно поплатиться за купание в горных озерах и почему это запрещено.

Карпатские озера: купаться запрещено

Высокогорные озера относятся к Карпатскому национальному природному парку, который входит в природно-заповедный фонд Украины (статья 3 закона "О природно-заповедном фонде Украины").

В соответствии со статьей 21 этого закона, на территории зоны регулируемой рекреации, стационарной рекреации и хозяйственной зоны запрещена любая деятельность, которая приводит или может привести к ухудшению состояния окружающей природной среды и снижению рекреационной ценности территории национального природного парка.

Если это законодательная часть, то есть еще и вторая, не менее важная, – экологическая. Карпатские озера, особенно ледникового происхождения, очень уязвимы. Их экосистемы чрезвычайно чувствительны и медленно восстанавливаются после вмешательства человека.

Высокогорные озера Карпат образовались на месте ледников, существовавших до миллиона лет назад. Они находятся в двух массивах – Черногора и Свидовец. А в Привододельных (Внутренних) Горганах и в других местах есть озера заторного происхождения.

Карпатские озера, особенно ледниковые, имеют важное значение, поскольку из них берут начало реки. И от их состояния зависит, насколько полноводной будет река. Также эти озера регулируют сток рек.

В среде горных озер и болот присутствует большой процент сфагновых и других мхов, способных задерживать от 30 до 90% осадков. Это влияет на формирование поверхностных и подземных стоков, предотвращает образование селевых потоков, оползней, наводнений, а также предотвращает водную эрозию почв. Об этом рассказывает Wownature – ресурс о природно-заповедном фонде Украины.

Кроме того, качество нашей питьевой воды напрямую зависит от экологического состояния высокогорных озер и болот, где берут начало горные ручьи и потоки, которые и формируют реки.

"В высокогорных озерах существует своеобразный органический мир. Важно бережно относиться к нему. Именно поэтому высокогорные озера взяты под охрану. Вода в высокогорных озерах слабо минерализована и даже в самый теплый период редко достигает температуры выше 10 градусов. Поэтому купание неподготовленных людей может быть опасным для здоровья.

Если купаться в высокогорных озерах и привносить что-то, что не характерно для данного озера, это может негативно сказаться на его органическом мире. Хозяйственная деятельность также может существенно повлиять на состояние озера", – отмечает доцент кафедры географии и естествознания факультета естественных наук КНУ им. В. Стефаника Йосиф Гилецкий.

Какое наказание грозит

Купание в горных озерах Украины может быть запрещено, если водоем расположен на территории природно-заповедного фонда и на него распространяются специальные правила охраны. За их нарушение туристам может грозить административный штраф.

Горные озера часто расположены на территориях, имеющих особый природоохранный статус. Поэтому отдыхающим следует учитывать установленные там ограничения и не воспринимать такие водоемы как обычные места для купания, пишет Судебно-юридическая газета.

Ответственность за нарушение правил охраны и использования территорий и объектов природно-заповедного фонда предусмотрена статьей 91 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Для граждан штраф составляет от 9 до 24 необлагаемых минимумов доходов граждан. Для расчета административных штрафов один необлагаемый минимум составляет 17 гривен. Таким образом, нарушителю может грозить штраф от 153 до 408 гривен.

Для должностных лиц предусмотрен штраф от 15 до 30 необлагаемых минимумов – от 255 до 510 гривен.

Помимо штрафа, закон предусматривает возможность конфискации орудий и средств совершения правонарушения, а также незаконно добытых природных ресурсов.

Как отдыхать у озера в горах

На Свидовце путешественники часто занимаются массовым неорганизованным пешеходным туризмом и разбивают палаточные лагеря в местах, где это запрещено.

Однако наибольшую угрозу представляет проложенная грунтовая автомобильная дорога к озеру, по которой часто проезжают автомобили и мотоциклы с туристами. Именно такие действия приводят к разрушению экосистемы высокогорного озера. В частности, к исчезновению редкой флоры – растений, которые существуют только в среде озера.

Поэтому стоит знать и соблюдать важные правила, отправляясь к горным озерам:

– В горных озерах запрещено купаться. В них нельзя мыть посуду, чистить одежду и другие вещи, ведь все это влияет на микрофлору водоема и приводит к исчезновению различных видов, обитающих там. Со временем такие озера даже начинают "цвести".

– Перед походом узнайте, где можно разложить палатку. То же самое касается и костра. Также стоит помнить о главном правиле – все свое с гор нужно снести вниз и выбросить в мусорный бак.

– Не ездите в горы на джипах и мотоциклах. Когда тяжелая техника проезжает по влажным местам, она разрушает растительный покров и вызывает эрозию. Затем, когда идут дожди, на этих поврежденных участках растительный покров долго не восстанавливается.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, какие озера Украины попали в "черный список" мест для купания. Часть из них – из-за своей уникальности, а другие – из-за химического загрязнения.

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