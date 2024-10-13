Блог | На концерте "ОЭ" кричали "ганьба" будущие военнослужащие российской армии
За вчера выслушал немало пожеланий самому идти на фронт и штурмовать Курск."Милые" сограждане! Я не ястреб войны и всегда за возможность договориться. Если есть о чем и с кем. И за то, чтобы дети и близкие не гибли, чтобы все были дома и никто не рыдал на кладбищах.Война - это самое худшее, что может быть. Боюсь, что вы даже представить себе не можете долговременные последствия этих десяти лет. Они ужасны. Страшнее могут быть только последствия поражения.
Речь не идет о государстве. Речь не идет о власти. Речь не идет о чиновничестве.Речь идет о том, что в Буче, например, не было диверсантов.И в подвалах Херсона убивали и калечили не террористов-русофобов. Простых людей. Самых обычных. Девушку с маникюром помните? Старика на велосипеде? Спросите у тех, кого ровняли бомбами в Мариуполе. Насиловали в лесу под Киевом, а потом сжигали тела, облив солярой и обложив шинами. Спросите у тех, кто гнил по обочинам ненавистных вам новых дорог в расстрелянных автомобилях...Правда, мертвые неразговорчивы. Сильно ли поговоришь, когда на тябя и твоего ребенка рушится знание Драмтеатра? Или когда машину, в которой вы бежите от войны перемалывают танковые траки?
Конечно же, большинство из вас благополучно пересидит вторжение, получит из рук оккупанта пенсии, зарплаты, ваши дети и мужья пойдут в оккупационную армию (их никто спрашивать не будет, Россия велика, солдаты нужны). Вы будете сотрудничать с оккупационными администрациями, голосовать за Путина, а потом за его преемника.Не всем, конечно, повезет. Кого-нибудь запытают насмерть, у кого-нибудь отберут имущество, кого-то выселят, но это мелочи! Вы и ваши близкие останетесь живы! Это не точно, конечно же, но возможно.
Между вами и врагом стоят не депутаты и их дети и родственники, не государство, не власть - стоят обычные люди. Вчерашние рабочие, инженеры, предприниматели, милиционеры, продавцы. Это они делают так, чтобы в вашем поселке не случилась Буча. Это им кричат "ганьба!" будущие военослужащие российской армии, вышедшие с концерта "Океана Эльзы". Это они гибнут на линии фронта, чтобы мы жили и не стали Россией. Понимаю, неприятно об этом слышать, но это война, сограждане. Не мы ее начали и мы не состоянии ее единолично закончить. Или мы сопротивляемся, или мы капитулируем. Все вместе. И те, кто на фронте, и те, кто на летней веранде модного кафе. А там уж русские разберутся, кому из нас жить, а кому умереть в обоссаном подвале.
Я не буду больше трогать эту тему. Нет ничего хуже, чем напоминать людям о том, о чем им думать не хочется. Хочется просто жить, а кто там придет в ваш дом, когда окопы опустеют - пятый вопрос. Пусть об этом дети депутатов думают!Ок. Конечно же, вам виднее. И врагу поможете, и Зеленскому кукиш покажете. Ваш выбор.
Я же со своей стороны буду делать так, чтобы поражения не случилось. Все, что я могу делать в своем возрасте я сделаю.. Думаю, что я все еще достаточно эффективен во многих вопросах. И мои друзья сделают: и те, кто воюет, и те, кто волонтерит. Бесполезно пытаться достучаться до тех, кто не хочет ничего слышать. Нужно просто делать, что должно, и случится, что суждено.