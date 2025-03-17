На Киевском вокзале 21 марта будут бесплатно проверять слух

21 марта на Киевском железнодорожном вокзале состоится социальная инициатива по проверке слуха, организованная совместно с общественной организацией "Відчуй". Пройти экспресс-диагностику слуха можно будет с 12:00 до 18:00 в Пункте несокрушимости (синий зал, 2-й этаж).

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Во время мероприятия каждый сможет бесплатно проверить слух с помощью современного оборудования и получить профессиональную консультацию специалистов по поводу превенции потери слуха. Процедура будет продолжаться от 7 до 12 минут.

"Мы в "Укрзалізниці" убеждены: проверять слух – это не просто формальность, а важное проявление заботы о себе. Мы заботимся о здоровье своих работников и пассажиров – это помогает нам становиться лучше, совершенствовать наш сервис и предоставлять вам только самое лучшее. Слух – это не только об общении, но и о комфорте и безопасности каждый день", – комментируют в "Укрзалізниці".

Проверить свой слух – это легко, быстро, не больно и может изменить вашу жизнь к лучшему. Приглашаем каждого присоединиться к инициативе и убедиться, что слышите самое важное!