На Карпатский регион надвигается шторм: дороги заметает снегом, в горах возможны схождения лавин. Видео

В ближайшие дни в Карпатах ожидается шторм, а также возможны схождения лавин. Спасатели предупреждают о III уровне опасности, а в горах ожидается IV уровень.

Видео дня

Об этом сообщают в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям в Украине 10 января. Там напомнили, что следует быть осторожными во время неблагоприятной погоды.

"9-13 января в Карпатах прогнозируется штормовое предупреждение, а также значительная снеголавинная опасность (III уровень). На высокогорье восточной части Закарпатской области – снеголавинная опасность IV уровня", – говорится в сообщении.

Спасатели Ивано-Франковской области просят туристов быть крайне осторожными и избегать походов в горы во время непогоды. По их словам, перед запланированным путешествием нужно обязательно проверять прогноз погоды, информировать близких о маршруте и соблюдать правила безопасности.

По информации одного из Telegram-каналов Ивано-Франковска, снег уже начинает засыпать дороги Прикарпатья, поэтому водителей просят быть осторожными во время поездок.

"Как сообщают в Службе восстановления и развития инфраструктуры, спецтехника расчищает дороги. Также идет противогололедная обработка. Ситуация на дорогах государственного значения – под постоянным контролем, уверяют дорожники", – написано в сообщении.

Напомним, в Украину в ближайшие дни придет похолодание, на это повлияет циклон, который ранее приносил тепло. Он будет двигаться с запада на восток, влияя на погоду в нашей стране. Поэтому украинцам следует ожидать еще и осадков в виде снега и дождя.

Как сообщал OBOZ.UA, по словам Натальи Птухи, в последнее время в течение зимнего периода в Украине наблюдаются характерные колебания температуры. Поэтому погода до конца зимы может быть нестабильной.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!