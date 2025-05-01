На каком маринаде получится самый вкусный шашлык: понадобится всего один овощ

Маринад при приготовлении шашлыка – самый главный элемент при приготовлении мяса, который может как сделать шашлык вкусным, так и наоборот. Кулинары советуют выбирать мясо для блюда немного с жиром, это может быть свинина, а также курица, а для маринада хорошо подойдут овощи, специи, сок овощей и фруктов.

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Редакция FoodOboz делится рецептом и советами от кулинара, из чего приготовить самого удачного маринада для шашлыка, который сделает мясо очень вкусным и сочным!

Кулинары советуют использовать для маринада лук

"Луковый маринад — самый вкусный маринад для шашлыка. Лук придает шашлыку богатый аромат и неповторимый вкус без использования большого количества специй. Простой, но в то же время лучший рецепт маринада для шашлыка с луком делает любое мясо нежным и ароматным!" – отмечает кулинар.

Рецепт маринада из лука

Ингредиенты:

мясо

лук репчатый

специи – соль, перец

Способ приготовления:

1. Порежьте лук полукольцами.

2. Добавьте к мясу, туда же специи и накройте обязательно пищевой пленкой и маринуйте сутки.

И после готовьте, мясо будет очень сочным и вкусным!

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