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На каком маринаде получится самый вкусный шашлык: понадобится всего один овощ

Ирина Мельниченко
Новости. Общество
2 минуты
2,4 т.
В чем мариновать мясо для шашлыка

Маринад при приготовлении шашлыка – самый главный элемент при приготовлении мяса, который может как сделать шашлык вкусным, так и наоборот. Кулинары советуют выбирать мясо для блюда немного с жиром, это может быть свинина, а также курица, а для маринада хорошо подойдут овощи, специи, сок овощей и фруктов.

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Как правильно выбрать мясо и маринад для шашлыка

Редакция FoodOboz делится рецептом и советами от кулинара, из чего приготовить самого удачного маринада для шашлыка, который сделает мясо очень вкусным и сочным!

В чем лучше мариновать мясо

Кулинары советуют использовать для маринада лук

"Луковый маринад — самый вкусный маринад для шашлыка. Лук придает шашлыку богатый аромат и неповторимый вкус без использования большого количества специй. Простой, но в то же время лучший рецепт маринада для шашлыка с луком делает любое мясо нежным и ароматным!" – отмечает кулинар.

Луковый маринад для шашлыка

Рецепт маринада из лука

Ингредиенты: 

  • мясо
  • лук репчатый 
  • специи – соль, перец 

Способ приготовления: 

1. Порежьте лук полукольцами. 

Лук для маринада

2. Добавьте к мясу, туда же специи и накройте обязательно пищевой пленкой и маринуйте сутки. 

Сколько мариновать мясо

И после готовьте, мясо будет очень сочным и вкусным! 

Готовый шашлык

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