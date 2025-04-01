На какой срок можно получить отсрочку от мобилизации в Украине

Кабинет министров Украины внес изменения в порядок предоставления отсрочки от мобилизации. Военнообязанные граждане смогут получать отсрочку максимум на три месяца, но при определенных условиях этот срок может продлиться.

Видео дня

Эти нововведения не изменяют сам перечень оснований получения отсрочки, а лишь конкретизируют максимальный срок ее действия. Об этом сообщили юристы юридической компании INSEININ.

Согласно постановлению Кабинета Министров №1558 от 31 декабря 2024 года, срок отсрочки от мобилизации устанавливается в соответствии с действием законных оснований, но не дольше трех месяцев – именно на такой период каждый раз продолжается военное положение, соответственно мобилизация.

"То есть право на отсрочку может быть предоставлено максимум на 3 месяца, ведь военное положение устанавливается и продолжает каждые 3 месяца", — отметили юристы.

Если основания остаются в силе, отсрочка может быть автоматически продлена на весь период продолжающегося действия военного положения.

В случаях, когда срок действия обстоятельств, которые дают право на отсрочку, меньше военного положения, отсрочка предоставляется именно на этот короткий период. Например, лица с инвалидностью могут получить отсрочку до завершения действия соответствующего медицинского заключения или до окончания военного положения. Студентам, аспирантам и докторантам она предоставляется до завершения семестра, но не более чем на шесть месяцев, а педагогическим работникам – до завершения учебного года, но не более чем до наступления обстоятельств, при которых лицо теряет законные основания для отсрочки.

Если во время проверки будет установлено, что военнообязанный больше не имеет права на отсрочку, ему посылается уведомление о ее аннулировании в течение семи дней.

Юристы добавили, что перечень оснований и документов, дающих право на отсрочку, остались неизменными.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине отсрочку от мобилизации в Резерв+ могут получить люди с инвалидностью, данные о которых находятся в Единой информационной системе социальной сферы (ЕИССС) и в реестре Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!