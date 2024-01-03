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На Харьковщине украинские пилоты сбросили с вертолета конфеты девочке, которая приветствовала их во время вылетов. Видео

Дарья Дурова
Новости. Общество
2 минуты
4,7 т.
Командир вертолета Вооруженных сил Украины рассказал, как девочка в Купанском районе поддерживала их во время вылетов

В Харьковской области украинские военнослужащие сделали трогательный подарок девочке, которая приветствовала вертолет ВСУ, часто пролетавший над ее домом. Пилот во время одного из вылетов сбросил ребенку пакетик конфет.

Видео дня

Об этом в эфире телемарафона "Єдині новини" рассказал защитник Украины по имени Артем. Он служит командиром вертолета в 16-й отдельной бригаде армейской авиации "Броды" Сухопутных войск ВСУ.

Военнослужащий 16 ОБрАА

Пилот отметил, что это произошло в районе Купянска.

"У нас был случай. Когда мы работали на Купянском направлении, во время полетов в район боевых действий нас постоянно встречала девочка. В любое время суток она выходила, махала нам. Это было очень приятно!" – рассказал Артем.

Однажды защитники страны взяли с собой конфеты, чтобы подарить их ребенку. Когда они возвращались, пилот вертолета сбросил сладости с высоты. В это время маленькая украинка снова вышла во двор, чтобы поприветствовать воинов.

Запакованные конфеты
Пилот вертолета машет рукой ребенку
Карта боевых действий в Харьковской и Луганской областях.

Как писал OBOZ.UA:

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