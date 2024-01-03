На Харьковщине украинские пилоты сбросили с вертолета конфеты девочке, которая приветствовала их во время вылетов. Видео

В Харьковской области украинские военнослужащие сделали трогательный подарок девочке, которая приветствовала вертолет ВСУ, часто пролетавший над ее домом. Пилот во время одного из вылетов сбросил ребенку пакетик конфет.

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Об этом в эфире телемарафона "Єдині новини" рассказал защитник Украины по имени Артем. Он служит командиром вертолета в 16-й отдельной бригаде армейской авиации "Броды" Сухопутных войск ВСУ.

Пилот отметил, что это произошло в районе Купянска.

"У нас был случай. Когда мы работали на Купянском направлении, во время полетов в район боевых действий нас постоянно встречала девочка. В любое время суток она выходила, махала нам. Это было очень приятно!" – рассказал Артем.

Однажды защитники страны взяли с собой конфеты, чтобы подарить их ребенку. Когда они возвращались, пилот вертолета сбросил сладости с высоты. В это время маленькая украинка снова вышла во двор, чтобы поприветствовать воинов.

Как писал OBOZ.UA:

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