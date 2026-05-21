На Харьковщине саперы сняли с крыши дома российский беспилотник с противотранспортной миной. Фото

В Богодуховской громаде (Харьковская область) на чердак жилого дома влетел российский БпЛА "Молния". Этот дрон нес на себе противотранспортную мину ТМ-62.

Саперы Межрегионального центра гуманитарного разминирования и быстрого реагирования ГСЧС Украины обезвредили опасный аппарат. Об этом 20 мая сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел и показала фото, сделанные на месте происшествия.

В ведомстве заявили, что дрон противника во время обстрела Харьковщины потерял управление и упал на крышу двухэтажки. Детонации не произошло.

Местные жители сообщили об угрозе по номеру 101, после чего на место отправились специалисты – саперы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Они установили, что это российский БпЛА с противотранспортной миной ТМ-62 на борту. "К счастью, взрывчатка не сработала. Саперы оперативно эвакуировали людей, после чего изъяли опасный боеприпас и обломки дрона", – рассказали в МВД.

Украинцам напомнили, что прикасаться и даже приближаться к подозрительным предметам и обломкам очень опасно. "Звоните 101 или 112", – призвали в министерстве.

Как писал OBOZ.UA, в Одессе правоохранители вместе со специалистами Госслужбы по чрезвычайным ситуациям 20 мая провели спецоперацию по изъятию вражеского дрона из стены многоэтажки. Российский беспилотник застрял на уровне 15 этажа в стене 24-этажного жилого дома после ночной атаки захватчиков.

