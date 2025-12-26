На горе Захар Беркут остановился кресельный подъемник с десятками людей: на место вызвали спасателей. Фото

На Львовщине на горе Захар Беркут произошла аварийная остановка кресельного подъемника, на котором находилось около 80 человек. Среди них – значительное количество детей .

Видео дня

На месте происшествия с первых минут работают горные спасатели. Об этом сообщает ГСЧС Украины.

По состоянию на 13:35 спасательными подразделениями продолжаются работы по спасению людей с кресельного подъемника. Эвакуацию проводят с соблюдением всех мер безопасности.

К спасательной операции привлечено 76 спасателей и 13 единиц специальной техники. Работы продолжаются, обстоятельства аварийной остановки устанавливаются.

По состоянию на 14:40, спасатели сняли 78 человек, из них 39 детей.

Более двух часов чрезвычайники проводили работы по спасению людей и в 14:06 завершили работы.

Как сообщал OBOZ.UA, правоохранители Киева спасли пропавшего малолетнего мальчика. Ребенка, который ушел из дома в неизвестном направлении, нашли на границе с областью и достали из водоема.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!