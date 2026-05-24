На фронте в Донецкой области погиб 23-летний британский спецназовец Эйртон Редферн. Фото

На войне погиб спецназовец из Великобритании – 23-летний Эйртон Редферн. Жизнь военнослужащего оборвалась в Донецкой области 9 мая, во время так называемого перемирия по инициативе России.

Об этом сообщает BBC. Гибель бойца подтвердили и в британском министерстве иностранных дел.

Что известно о Герое

Известно, что Эйртон Редферн из южного Девона в 2025 году присоединился к специализированному подразделению, которое поддерживало украинскую армию. Его мать с "глубоким горем" сообщила о гибели сына, назвав его сильным, мужественным и чрезвычайно храбрым.

"Мы поддерживаем семью гражданина Великобритании, который умер в Украине, и поддерживаем связь с украинскими властями", – отметили в МИД Великобритании.

Мать павшего воина призналась, что все это время жила со страхом услышать страшную весть. По ее словам, вечером 11 мая этот страх стал реальностью, после чего ее мир и жизнь 10-летнего брата Эйртона фактически разрушились.

"Мы пытаемся иметь хотя бы 1% силы, храбрости и отваги Эйртона, и если нам это удастся, это поможет нам в конце концов смириться с жизнью без него", – сказала она и поблагодарила за сообщения и поддержку от незнакомых людей и тех, кто знал Эйртона.

Женщина сообщила, что ее сын должен был получить награду за храбрость.

Военный учился в грамматической школе Черстон-Феррерс, а уже в 12 лет вступил в ряды воздушных кадетов Торки. В 17 лет он присоединился к Королевским ВВС, после чего отправился за границу.

Бен Кинг, который был его наставником в течение пяти лет, вспоминает военного как чрезвычайно умного и замечательного парня, которым восхищались все вокруг.

"В течение первых нескольких недель его коллеги избрали его представителем Палаты представителей, что о многом говорит. Поэтому он сразу произвел прекрасное впечатление", – сказал он.

Кинг отметил, что Эйртон с самого начала проявлял искренний интерес к службе в военных силах, а известие о его гибели стало настоящим потрясением для всей школы.

