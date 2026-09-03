На Донетчине более трех четвертей гражданских живут в зоне активных боевых действий: среди них тысячи детей

В Донецкой области в зоне активных боевых действий остаются почти 70 900 гражданских, среди которых более 3 600 – это дети. Таким образом, около 76% мирных жителей находятся в условиях повышенной опасности, так как всего в области остается почти 93 000 человек.

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Об этом на онлайн-брифинге сообщил представитель Донецкой ОВА Дмитрий Пожарский, передает "Укринформ". "На территории активных боевых действий в Донецкой области по состоянию на вчерашний вечер (1 сентября – Ред.) находилось почти 70 900 человек", – сказал он.

Жизнь вблизи линии огня

Больше всего гражданских находится в зоне активных боевых действий на территории Краматорской городской территориальной громады – 40 144 человека, из них 1 519 детей.

Также много мирных жителей в Славянской громаде – 28 372 человека, из которых 2 077 детей.

В ОВА уточнили, что в Донецкой области на данный момент не отнесены к зонам активных боевых действий или временно оккупированным населенные пункты только пять территориальных громад: Андреевской, Черкасской, Александровской, Новодонецкой и Николаевской.

Сколько людей остается на Донетчине

По состоянию на 31 августа 2026 года на территории Донецкой области, подконтрольной украинским властям, находилось еще 92 932 человека, среди них – 4804 ребенка.

"В Краматорской громаде продолжают проживать 40,1 тысячи жителей, в Славянской громаде – 28,3 тысячи жителей, в Александровской громаде – 7,4 тысячи жителей. Именно в этих громадах сейчас проживает наибольшее количество людей", – говорится в сообщении.

В пяти населенных пунктах трех громад, где продолжается принудительная эвакуация семей с детьми, на данный момент остаются 350 детей. Об этом сообщили во время брифинга в областной государственной администрации с участием представителей департамента социальной защиты населения и службы по делам детей, передает "Вчасно".

В частности, в Краматорской громаде, где объявлена такая эвакуация, проживает 341 ребенок. В отдельных районах Славянска остаются семь детей, а в Новодонецкой громаде – два ребенка.

За прошедшую неделю из тех населенных пунктов, где продолжается принудительная эвакуация семей с детьми, эвакуировали 81 ребенка. Из Краматорской громады вывезли 67 детей, из Славянской громады – 12 детей, из Новодонецкой – двух детей. Всего в течение августа были эвакуированы 352 ребенка.

Подавляющее большинство семей, соглашающихся на эвакуацию с опасных территорий, имеют куда ехать. За первые два дня сентября через транзитный центр в Харьковской области проходили в среднем 250 человек в день.

К бесплатному расселению эвакуированных в августе активно подключились 15 регионов Украины. Значительную помощь в этом направлении также оказывают благотворительные фонды и организации.

Как сообщал OBOZ.UA, российские оккупанты умышленно атаковали дроном мирного жителя на велосипеде под Краматорском в Донецкой области, а затем хвастались содеянным. Невооруженного юношу они назвали "живой силой противника" и намекнули, что убили его.

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