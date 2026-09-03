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На Донетчине более трех четвертей гражданских живут в зоне активных боевых действий: среди них тысячи детей

София Закревская
Новости. Общество
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Последствия российских ударов по Донецкой области
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В Донецкой области в зоне активных боевых действий остаются почти 70 900 гражданских, среди которых более 3 600 – это дети. Таким образом, около 76% мирных жителей находятся в условиях повышенной опасности, так как всего в области остается почти 93 000 человек.

Об этом на онлайн-брифинге сообщил представитель Донецкой ОВА Дмитрий Пожарский, передает "Укринформ". "На территории активных боевых действий в Донецкой области по состоянию на вчерашний вечер (1 сентября – Ред.) находилось почти 70 900 человек", – сказал он.

Жизнь вблизи линии огня

Больше всего гражданских находится в зоне активных боевых действий на территории Краматорской городской территориальной громады – 40 144 человека, из них 1 519 детей.

Также много мирных жителей в Славянской громаде – 28 372 человека, из которых 2 077 детей.

В ОВА уточнили, что в Донецкой области на данный момент не отнесены к зонам активных боевых действий или временно оккупированным населенные пункты только пять территориальных громад: Андреевской, Черкасской, Александровской, Новодонецкой и Николаевской.

Россияне обстреливают дома мирных жителей.
Последствия обстрелов.

Сколько людей остается на Донетчине

По состоянию на 31 августа 2026 года на территории Донецкой области, подконтрольной украинским властям, находилось еще 92 932 человека, среди них – 4804 ребенка.

"В Краматорской громаде продолжают проживать 40,1 тысячи жителей, в Славянской громаде – 28,3 тысячи жителей, в Александровской громаде – 7,4 тысячи жителей. Именно в этих громадах сейчас проживает наибольшее количество людей", – говорится в сообщении.

В пяти населенных пунктах трех громад, где продолжается принудительная эвакуация семей с детьми, на данный момент остаются 350 детей. Об этом сообщили во время брифинга в областной государственной администрации с участием представителей департамента социальной защиты населения и службы по делам детей, передает "Вчасно".

В частности, в Краматорской громаде, где объявлена такая эвакуация, проживает 341 ребенок. В отдельных районах Славянска остаются семь детей, а в Новодонецкой громаде – два ребенка.

За прошедшую неделю из тех населенных пунктов, где продолжается принудительная эвакуация семей с детьми, эвакуировали 81 ребенка. Из Краматорской громады вывезли 67 детей, из Славянской громады – 12 детей, из Новодонецкой – двух детей. Всего в течение августа были эвакуированы 352 ребенка.

Ситуация на Донетчине.

Подавляющее большинство семей, соглашающихся на эвакуацию с опасных территорий, имеют куда ехать. За первые два дня сентября через транзитный центр в Харьковской области проходили в среднем 250 человек в день.

К бесплатному расселению эвакуированных в августе активно подключились 15 регионов Украины. Значительную помощь в этом направлении также оказывают благотворительные фонды и организации.

Как сообщал OBOZ.UA, российские оккупанты умышленно атаковали дроном мирного жителя на велосипеде под Краматорском в Донецкой области, а затем хвастались содеянным. Невооруженного юношу они назвали "живой силой противника" и намекнули, что убили его.

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