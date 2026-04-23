На Донетчине 100-летняя женщина оформила загранпаспорт ради путешествия в Европу. Фото

Жительница Донецкой области Александра Ивановна, которой исполнилось 100 лет, оформила загранпаспорт для поездки в Европу. Украинка рассказала, что запланировала путешествие для отдыха и посещения своей внучки.

Этой вдохновляющей историей поделились на сайте представители Государственной миграционной службы. Они сообщили, что Александра Ивановна посетила Славянский отдел ГУДМС в Донецкой области, чтобы получить необходимый документ.

Известно, что Александра Ивановна родилась в 1925 году. Пресс-служба ГМС опубликовала фотографию бабушки.

"Желаем уважаемой госпоже Александре Ивановне крепкого здоровья, приятного путешествия, хороших впечатлений и еще долгих и счастливых лет жизни", – обратились к ней сотрудники ведомства.

"Напоминаем, что получить административные услуги по оформлению паспортных документов вы можете в любом подразделении миграционной службы по месту обращения независимо от регистрации места жительства", – добавили в ГМС Украины.

Как писал OBOZ.UA, рекордное количество долгожителей – 99 763 человека – зафиксировано в Японии, причем такой рекорд эта страна держит 55-й год подряд. Подавляющее большинство японских долгожителей (88%) это женщины.

