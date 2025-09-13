В Японии зафиксировали рекордное количество людей старше 100 лет: в чем секрет долгожителей

По состоянию на сентябрь количество долгожителей в Японии составило 99 763 человека. По сравнению с любой другой страной на планете это – рекордное количество долгожителей. Причем этот рекорд Япония держит 55-й год подряд. Также интересно, что подавляющее большинство японских долгожителей – 88% – это женщины.

Соответствующую статистику обнародовало японское правительство. В свою очередь британский вещатель отметил, что Япония не только быстрее всех стареет, но и имеет низкий уровень рождаемости.

Сколько в Японии долгожителей

Самым пожилым человеком в Японии считается женщина с Яматокориямы, 114-летняя Шигеко Кагава. А самым пожилым мужчиной назван111-летний Кийотаку Мизуно из города Ивата.

Эти фамилии были названы накануне Дня пожилых людей в Японии (15 сентября), национального праздника, когда долгожители страны получают поздравительное письмо и серебряный кубок от правительства.

В целом министр здравоохранения Такамаро Фукока поздравил 87 784 женщины и 11 979 мужчин, которые достигли долголетия. Министр выразил им свою "благодарность за их многолетний вклад в развитие общества".

В чем секрет Японии

Более высокая продолжительность жизни в Японии объясняется главным образом меньшим количеством смертей от сердечных заболеваний и распространенных форм рака, в частности рака молочной железы и простаты. В Японии низкий уровень ожирения, что является основным фактором, который способствует развитию указанных заболеваний.

Все это – благодаря рациону с низким содержанием красного мяса и высоким содержанием рыбы и овощей, утверждают специалисты.

Но дело не только в рационе японцев. Жители этой страны остаются активными в старшем возрасте. Вместо поездок на собственных авто ходят пешком и пользуются общественным транспортом. И вообще больше гуляют на свежем воздухе.

А еще у них есть "Радио Тайсо". Это ежедневные групповые занятия физкультурой. Созданная в 1928 году трехминутная радиопрограмма буквально стала культовой и до сих пор транслируется по радио и телевидению. И практикуется подавляющим большинством граждан по всей стране.

На первый взгляд – это обычная программа вроде советских "утренних физкультминуток". Однако занятие спортом в "Радио Тайсо" вторично, а в первую очередь программа призвана для поощрения чувства сообщества.

