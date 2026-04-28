На чем лучше всего жарить грибы, чтобы они не получились водянистые и жирные

Жареные грибы – это вкусный гарнир. Вы можете подавать их вместе с любимым мясом и картофелем или использовать как начинку для блинов или драников.

Для того, чтобы ваши грибы не были слишком водянистыми и жирными, лучше всего жарить их на масле гхи (топленое сливочное масло), пишет OBOZ.UA.

Прежде всего, этот продукт имеет высокую температуру дымления, примерно 250 градусов Цельсия, что снижает риск пригорания. Он также предотвращает образование вредных соединений, включая оксиды холестерина и перекиси липидов.

Масло гхи изготавливается путем постепенного нагрева масла, что позволяет удалить воду и такие компоненты, как молочный белок (казеин) и молочный сахар (лактоза).

При нагревании пена удаляется, оставляя только жир. Стоит также отметить, что топленое масло можно хранить в холодильнике гораздо дольше, чем обычное масло.

Как известно, в традиционной индийской медицине, Аюрведе, топленое масло считается лекарственным средством. Оно содержит многочисленные витамины и минералы, такие как витамины B, D, E и K, а также калий, цинк, фосфор и медь. Оно также содержит коротко- и среднецепочечные жирные кислоты и CLA, которые, как считается, ускоряют метаболизм.

Масло гхи также полезно для пищеварения, иммунитета и здоровья кожи. Конечно, хотя оно имеет определенное полезное влияние на организм, им не следует злоупотреблять и употреблять умеренно.

