На Буковине мост с 30-ю детьми обрушился в реку: есть пострадавшие. Видео

На Буковине из-за разрушения деревянного подвесного моста моста пострадали дети из Харьковской области, которые приехали на отдых. Вместе с конструкцией в реку упали более 30 несовершеннолетних в возрасте до 15 лет.

Видео дня

Шестеро детей получили травмы и были госпитализированы, правоохранительные органы начали расследование. Об этом сообщили в ГУ ГСЧС в Черновицкой области, в полиции Буковины и в Черновицкой областной прокуратуре.

Что известно

Чрезвычайное происшествие случилось в субботу, 6 июня, в поселке Виженка Вижницкой территориальной общины.

Группа из 55 детей в возрасте до 15 лет приехала на Буковину на отдых из Харьковской области.

Во время одной из экскурсий около 30 из них одновременно вышли на деревянный мост через реку, чтобы сфотографироваться.

"Конструкция не выдержала нагрузки и разрушилась. В результате происшествия несколько детей были доставлены в медицинское учреждение с травмами различной степени, сейчас они госпитализированы. Спасатели на место происшествия не привлекались", – рассказали в ГСЧС Буковины.

По данным прокуратуры региона, травмированы шесть несовершеннолетних: у детей диагностировали черепно-мозговые травмы, сотрясения головного мозга, переломы, ушибы и гематомы.

Пострадавших госпитализировали в больницу в Черновцах.

Взрослым, которые допустили травмирование детей, может грозить ответственность.

"Вижницкая окружная прокуратура начала досудебное расследование по факту ненадлежащего исполнения обязанностей по охране жизни и здоровья детей (ч. 1 ст. 137 УК Украины)... Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия. Проверяется соблюдение требований безопасности при организации отдыха детей, а также техническое состояние моста и действия лиц, ответственных за его содержание и эксплуатацию. Досудебное расследование продолжается", – отметили в Черновицкой областной прокуратуре.

Спасатели же призвали взрослых, руководителей групп и родителей постоянно напоминать детям о правилах безопасного поведения:

не создавать чрезмерной нагрузки на мосты и другие сооружения;

соблюдать предупредительные знаки и ограничения;

не толкаться и не скапливаться в одном месте;

во время экскурсий и отдыха выполнять указания сопровождающих лиц;

всегда оценивать возможные риски перед тем, как сделать фото или видео в необычных локациях.

"Помните: один неосторожный момент может испортить отдых и привести к опасным последствиям. Берегите себя и своих детей!" – указано в сообщении.

Как рассказывал OBOZ.UA, на днях на Харьковщине автобус с детьми слетел в кювет. ДТП произошло с автомобилем Volkswagen LT, который перевозил школьников.

По данным следствия, водитель транспортного средства не справился с управлением, в результате чего автобус съехал на обочину и перевернулся. В салоне находились 14 детей – ученики 5 и 9 классов одного из лицеев, а также двое учителей, которые сопровождали группу во время экскурсионной поездки.

В результате аварии травмированы трое детей и двое взрослых.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!