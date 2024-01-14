'На блокпостах нас ждали с кормом': зооволонтер рассказал свою историю музею 'Голоса мирных' Фонда Рината Ахметова

"Едет колонна с животными" – такое сообщение передавали военные на блокпостах в марте 2022 года. В путь из Киева отправилось несколько десятков четырехлапых из приюта, но ближе к границе с Польшей их стало еще больше…

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Зооактивист и художник Александр Ляпин доверил свою историю Музею "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова.

Семья Александра занимается зооволонтерством давно. Спасает животных, устраивает их в приюты, строит вольеры… Животные отреагировали на начало войны так же, как люди. У многих произошел нервный срыв. Вместе с друзьями, американскими волонтерами, семья начала действовать.

"Собрали клетки, еду, воду, посуду для животных, нашли транспорт. Было три автобуса и несколько легковых машин. По дороге мы также подбирали зверей. Из-за слухов, что через границу не пускают с животными, некоторые хозяева выбросили своих", — вспоминает Александр.

Дорога была очень изнурительной, а иногда и страшной. В какой-то момент на блокпостах солдаты и терробороновцы стали передавать им корм для испуганных животных.

"По цепочке пошла информация, видимо, что едет колонна с животными, мол, посодействуйте, чтобы она нормально проехала. Солдаты и терроборона и способствовали", – говорит Александр.

О том, как волонтеры искали и находили временное убежище, преодолевали границу, а затем пристроили большинство своих подопечных в Польше и Австрии, Александр рассказывает по ссылке.

Каждая история о войне важна. Чтобы сохранить память ради лучшего будущего, расскажите свою историю на портале Музея "Голоса Мирных" или на бесплатной горячей линии 0 (800) 509 001.