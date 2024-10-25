Мы вынем ему мозги: Порошенко сказал, что сделает с подаренным ему на фронте российским 'Ланцетом'

Во время поездки на восточный фронт с большой партией техники для 15 бригад Петр Порошенко получил от украинских защитников уникальный подарок – российский дрон Ланцет, который они приземлили. Пятый президент заявил, что его изучат и внесут коррективы в технологии Ай-Петри для противодействия таким враждебным "птичкам".

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Об этом Петр Порошенко рассказал в соцсетях. Он также опубликовал фото ценного подарка.

Ударные российские БПЛА "Ланцет" наносят огромный урон нашей армии. Для противодействия им и дронам-разведчикам "Орлан", "Зал", "Суперкам", корректирующим "Ланцеты", были разработаны комплексы "Ай-Петри СВ". Десятки комплексов уже прикрывают сотни км фронта. Но технологическое сражение продолжается, враг постоянно совершенствует свои дроны-камикадзе, меняет частоты – поэтому наши инженеры нуждаются в обратной связи от бойцов.

Получить вражеский дрон невредимым очень тяжело – обычно их сбивают, они взрываются. А это – еще и новое, производства 2023 года. Поэтому инженеры тщательно его разберут, чтобы исследовать все технологические подробности и внести соответствующие коррективы для противодействия этому оружию.

Это очень крутой подарок от украинских разведчиков, от украинских бойцов Центра противодействия средствам технической разведки. Это Ланцет 23-го года производства. Здесь у него боевая часть, здесь камеры, здесь наводка. И это причина постоянных ударов по Вооруженным силам. Летит он до 70 км, приводится с помощью "Зала", других типов БПЛА. И вот он виноват в том, что Украина несет большие потери", – объясняет Порошенко.

"Зачем он нам? Это не просто подарок. Вот здесь у них была боевая часть, а вот тут мозги. И мы будем извлекать мозги, совершенствовать и обеспечивать, чтобы наши части, наши воины были под надежной защитой", – говорит Порошенко.

"Начинаем работу. Сейчас у него вырвали зубы, а потом заберем и мозги, чтобы мозги работали на Вооруженные Силы Украины", – говорит Петр Порошенко.

В ноябре прошлого года Петр Порошенко сообщил об инвестировании 150 млн грн в разработку новейшей системы противодействия средствам технической разведки, которую впоследствии назвали "Ай-Петри СВ". Пока финансирование проекта превысило 200 млн грн, на фронт передали уже десятки комплексов.

"Это не только и не столько РЭБ. Это уже кибербезопасность, обладающая уникальными свойствами, разработанная специалистами нашей команды – программистами, инженерами. Сегодня ничего подобного нет ни в Вооруженных Силах Украины, ни у противника. Но мы уже наладили серийное производство. Мы за этот короткий срок прошли все виды испытаний Генерального штаба и поставили его на вооружение. Официально он был принят", – сообщил Порошенко.

Он также объяснил, почему принял решение инвестировать в данную разработку. "У меня не было другого выхода, потому что ничего подобного я среди всех разработок не видел. Я вкладывал в научно-исследовательскую разработку тогда, когда мы еще не имели никакой эффективно работающей модели. Но я верю в нашу команду, верю в программистов, верю в инженеров. И верю в уникальное мастерство тех экипажей, которые сейчас применяют эту киберзащиту прямо на полосе столкновения", – говорит Порошенко.