'Мы вернем свое': украинские флаги взвились на вершине Пахкал-Кая в оккупированном Крыму. Фото

Ко Дню сопротивления оккупации Крыма украинские патриоты подняли сине-желтые флаги на одной из самых высоких вершин полуострова – Пахкал-Кая. Этот смелый поступок стал мощным напоминанием о том, что Крым – это Украина, а борьба за его увольнение продолжается.

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Об этом сообщает движение "Желтая лента". "До Дня крымского сопротивления украинские флаги взвились на вершине Пахкал-Кая. Там, где оккупанты пытаются стереть наше присутствие, где они боятся даже цвета свободы – там снова сине-желтый флаг", – говорится в сообщении.

Несмотря на репрессии, преследования и попытки уничтожить все украинское, на полуострове до сих пор есть сопротивляющиеся.

"Это напоминание: Крым не молчит. Сопротивление продолжается. Мы вернем свое. Итого к победе!" – подчеркнули активисты.

Каждый год 26 февраля Украина отмечает День сопротивления оккупации Крыма. В 2014 году в этот день тысячи крымчан вышли на митинг в Симферополе, чтобы заявить о своей поддержке территориальной целостности Украины. Это был один из последних открытых актов сопротивления, прежде чем Россия начала аннексию полуострова. С этого времени борьба не прекращается.

Стоит отметить, что, несмотря на жесткий контроль оккупантов, украинские патриоты на временно захваченных территориях продолжают сопротивляться. 24 февраля, в третью годовщину полномасштабного вторжения, активисты движения Желтая Лента провели ряд акций в Мелитополе, Мариуполе, Донецке, Луганске, Скадовске, Геническом и других городах.

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