'Мы вас очень ждем': на пляже Одесщины нашли бутылку с запиской от ребенка из Крыма. Фото

В Крыму на 10-й год оккупации остается немало людей, которые ждут освобождения полуострова от российских захватчиков. Очередным подтверждением этого стало письмо от ребенка из Крыма, которое нашли в Одесской области.

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Бутылку, в которой оно лежало, обнаружили на одном из пляжей региона. Семья, отдыхавшая у моря, сначала хотела отнести ее на свалку, но вовремя увидела лист бумаги внутри и достала его. Эта история распространилась в сети в последний день лета.

Текст записки растрогал украинцев до слез. В ней ребенок, который, вероятно, родился уже после оккупации полуострова, написал, что Крым – это Украина, и вся его семья ждет его освобождения от россиян.

"Мы вас очень ждем: я, моя сестричка Маша, мама и папа", – написал маленький крымчанин или крымчанка.

Вероятно, семья крымчан написала это письмо коллективно, положила в бутылку, закупорила ее и бросила в море, по которому оно и приплыло в Одесскую область. Об этом свидетельствует первая строчка "надеемся, это письмо попадет в руки украинцев". К счастью, так и вышло.

"Плакали всей семьей. Очень хотим, чтобы этот ребенок узнал, что его послание получено и чтобы он дождался ВСУ в Крыму", – сказали люди, которые нашли бутылку с письмом.

Как сообщал OBOZREVATEL, во временно оккупированной Керчи в Крыму российский псевдосуд арестовал мужчину, опубликовавшего украинскую символику в своем аккаунте запрещенной в Украине соцсети "Одноклассники". Житель города выставил снимок девушки с сине-желтым флагом, а также изображение украинского герба – Тризуба.

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