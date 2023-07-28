"Мы – сильный народ": Залужный поздравил украинцев с Днем Государственности и напомнил о цене свободы

Валерий Залужный, главнокомандующий Вооруженных сил Украины, поздравил всех украинцев с Днем Государственности, который отмечается 28 июля. "Железный генерал" отметил, что сейчас наша Государственность закаляется в боях, за нее наши защитники платят своим здоровьем, а многие – жизнями.

Видео дня

Поздравление главком ВСУ опубликовал в пятницу, 28 июля, на своем канале в Telegram. Он подчеркнул, что Украинское государство имеет более чем тысячелетнюю историю.

"Сегодня мы живем в реалиях, когда Государственность закаляется в боях. Ее цена больше всего чувствуется на передовой. В обороне и наступлении", – написал генерал.

По его словам, цена Государственности Украины – это каждый метр нашей земли, отвоеванный невероятными усилиями, потом и кровью украинских защитников.

Залужный поблагодарил отважных воинов, которые ежедневно и ежечасно защищают и отстаивают Украинскую Государственность в боях против российского агрессора.

"Мы – сильный народ, защитим свою Государственность!" – подытожил главнокомандующий ВСУ.

Как писал OBOZREVATEL:

– День Украинской Государственности празднуется 28 июля с 2021 года. С 2024-го в связи с календарной реформой он будет перенесен на 15 июля.

– В 2023 году на Михайловской площади в Киеве прошли мероприятия, посвященные этому празднику. Участие в них принял президент Владимир Зеленский, который вручил украинским военнослужащим награды.

– Гарант заявил, что наша Государственность – это ответ украинцев на необходимость безопасности и мира для своей страны и всей Европы.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!