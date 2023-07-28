'Выбор Украины – быть силой в мировой истории': Зеленский обратился к украинским по случаю Дня Государственности. Видео

Президент Владимир Зеленский 28 июля обратился к гражданам по случаю Дня Украинской Государственности и 1035-летия со Дня Крещения Руси. Он заявил, что наша государственность – это ответ украинцев на необходимость безопасности и мира для своей страны и всей Европы.

Видео дня

Также выразил надежду, что в следующем году эти праздники мы будем отмечать в свободном государстве, победившем в войне агрессора РФ и защитившим мир от российского зла. Видео опубликовала его пресс-служба (чтобы просмотреть, доскролльте новость до конца).

Отметим, что в этот день Зеленский и высшее руководство страны в Киеве приняли участие в мероприятиях по случаю государственных праздников. Украинский лидер выступил на Софийской площади в столице и вручил награды военным.

"Сегодня мы отмечаем День государственности, уже второй раз в условиях полномасштабной войны. И все мы стремимся, чтобы уже в следующем году отмечали этот день так же в своей свободной столице, так же с нашими героями, но уже с победой. С победой, которая станет началом заслуженного и справедливого мира для всей нашей земли, для всех наших людей", – сказал Зеленский.

По его словам, только победа над неволей дает настоящую свободу, а сила этой победы определяет крепость и продолжительность мира.

"Более тысячелетней истории нашей государственности говорит о том, что нужно именно побеждать. Не останавливаться, а побеждать, не торговаться, а побеждать", – подчеркнул президент.

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Напомним, что 28 июля украинцы во второй раз празднуют День Государственности. Этот праздник также совпадает с Днем крещения Киевской Руси-Украины, которое состоялось 1035 лет назад, а в церкви чествуют День памяти равноапостольного Князя Владимира Великого.

Но вместе с переходом на новоюлианский календарь, уже со следующего года в Украине эти праздники будут отмечать на 13 дней раньше – то есть 15 июля.

Как сообщал OBOZREVATEL, в 2022 году первое празднование Дня Украинской Государственности пришлось на военное положение в связи с полномасштабным российским вторжением. Тогда на торжественном собрании в Верховной Раде Владимир Зеленский наградил военнослужащих отличием президента Украины "Крест боевых заслуг".

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