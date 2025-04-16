Мы расскажем в суде, как на самом деле выглядит государственная измена – адвокаты Порошенко

Обвинительный акт Петру Порошенко по так называемому "угольному делу" нелегитимен – об этом заявили во время брифинга журналистам адвокаты пятого Президента. По их словам, документ должен быть подписан Генеральным прокурором. Однако Генпрокурор Костин, уволенный в октябре прошлого года после скандала с "прокурорами-инвалидами", на днях был назначен послом Украины в Нидерландах. А кандидатуру нового генпрокурора президент Зеленский не вносит на рассмотрение Верховной Рады.

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"У нас началась новая серия сериала "Слуга народа". И от этого нетфликса мы, к сожалению, отписаться не можем, он у нас безлимитный, но очень дорогой", – иронизирует Илья Новиков.

Адвокаты констатируют, что на это юридически ничтожное дело государство годами тратит миллионы гривен – зарплаты прокуроров, следователей, детективов. "Это такой результат многолетней работы, вот такой примерно толщины, это работа Офиса генерального прокурора, это десятки прокуроров, это работа ГБР, там тоже следователей несколько десятков, это работа СБУ, которая тоже участвовала, тоже там несколько десятков следователей. Эта стопка бумаги, она, я думаю, государственному бюджету обошлась в миллионы и миллионы гривен", – говорит Игорь Головань.

"Это результат политических преследований, но это абсолютный ноль, абсолютная чушь, о которой мы еще многое расскажем – и о нарушениях закона, и о процессуальных нарушениях. Много привлекут к ответственности лиц, виновных во всей этой работе", – убежден Головань.

"Мы ежедневно будем напоминать и суду, и прокурору, хотя им неприятно об этом будет слышать, что последствия предательства президента страны бывают такие, как сожженные города, сотни тысяч погибших, миллионы беженцев, а завезенный уголь и отопительный сезон, который не был сорван, вряд ли может быть следствием государственной измены", – добавляет Илья Новиков.

"Это нас возвращает к вопросу, почему при каденции Зеленского именно до 2021 года включительно Украина закупала энергоносители либо непосредственно в России, либо так небрежно замаскированное как беларуское электроснабжение или уголь. Все понимают, что источником его происхождения была именно РФ. И объяснить, почему покупать у России накануне вторжения, когда уже были предупреждения от иностранных разведок, все сигналы, все красные лампочки уже были максимально включены. Почему первое – это мудрая политика, а второе – это государственная измена? Ко всем этим вопросам мы обязательно будем возвращаться каждый день. Мы знаем, что они наверняка захотят, чтобы дело рассматривал тот же их любимый Печерский суд", – отмечает Новиков.

Адвокаты отметили, что судьи Печерского суда зависимы от ГБР, поэтому неудивительно, что вопреки фактическому местонахождению Бюро в Шевченковском районе, ГБР работает именно через Печерский суд.

"Есть информация о том, что многие судьи Печерского суда вынуждены регулярно посещать ГБР для допросов. Что подтверждает определенную их зависимость от позиции ГБР. И также подтверждает, что своими следственными действиями иногда вовремя устроенные ГБР обыски спасают судей Печерского суда от неприятных для них событий, типа квалификационного оценивания. Эта связка ГБР и Печерского суда приобретает конкретные и доказательные черты. Там существует и взаимозависимость, и взаимовыгодное незаконное сотрудничество между Печерским судом и Государственным бюро расследований. И мы будем дальше освещать эту тему", – говорят адвокаты.

"Это означает, что Зеленский начинает избирательную кампанию, страна готовится к выборам. Это нам такой толстый "месседж" сегодня выдали", – резюмирует Илья Новиков.