'Мы прикрутим сюда еще кое-что, но это пока секрет': Порошенко привез на фронт новые детекторы дронов 'Аспирин'

Петр Порошенко во время поездки на фронт передал военным первую партию новых детекторов дронов "Аспирин". Как известно, средства РЭБ и детекторы БПЛА - это крайне необходимые элементы защиты для военных.

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О том, что представляет собой детектор "Аспирин" Петр Порошенко рассказал в соцсетях.

"Это устройство с четырьмя разноцветными антеннами - это детектор дронов "Аспирин 2.0". Каждая антенна отвечает за свой диапазон частот, на которых летают вражеские дроны. Теперь военные смогут не только видеть разведывательные БПЛА, но и FPVшки! Мы прикрутим сюда еще кое-что, но это пока секрет", - рассказал Порошенко.

Поскольку враг постоянно совершенствует и модифицирует боевые беспилотники, то и средства радиоэлектронной борьбы и обнаружения дронов надо оперативно обновлять. Это в буквальном смысле слова вопрос жизни и смерти, говорят военные.

"Вы помните, как мы зашли с "Ванильным сахаром". Это - совершенно новая разработка. Выпускается он на мощностях нашей команды. Мы его не покупаем, а производим. И мы его сегодня передаем для того, чтобы провести испытания. Диапазон частот вплоть до 6 МГц. Он сразу же автоматически обнаруживает, какое из средств противника вас атакует. Подает тревогу. Здесь значительно выше качество захвата", - говорит Порошенко.

"Получили на тест от Порошенко такой детектор БПЛА, анализатор частот. Чтобы видно было - это FPV, или оно на тебя заходит. Посмотрим, как оно работает, передадим свой фидбек позже", - пообещал офицер Александр Погребиский, который сейчас воюет на одном из самых горячих направлений.