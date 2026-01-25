'Мы должны обеспечить людей теплом': в CNN рассказали об украинских энергетиках, которые рискуют жизнью после ударов РФ

Украинские энергетики работают в сверхсложных условиях, не оставляя рабочих мест даже во время террористических ударов РФ по энергетике. Ведь понимают, насколько важно обеспечить в домах украинцев свет и тепло.

Видео дня

Работать сотрудникам объектов критической инфраструктуры приходится с риском для жизни, под угрозой вражеских ударов. Как происходит восстановление и каких усилий оно стоит, рассказывает издание CNN.

Как энергетики устраняют последствия российских атак

Западные журналисты пообщались с украинским энергетиком Александром Адамовым. Он не оставляет работу на критически важном энергообъекте даже во время ракетно-дроновой атаки РФ. Вместо этого – надевает бронежилет и шлем и заходит в специальную металлическую защитную капсулу, пригибаясь, чтобы поместиться внутрь.

"Бочкообразная капсула позволяет ему постоянно контролировать центральную панель управления объектом, расположенную рядом с оборудованием, которое Россия намеренно и регулярно атакует, а отверстие внизу обеспечивает путь к бегству, если капсулу завалит", – рассказывает издание.

Журналисты поинтересовались у энергетика, испытывает ли он страх во время вражеских атак – оставаясь там, куда, с высокой вероятностью, нацелился враг.

"Конечно, это страшно. Но мы преодолеваем свои страхи и говорим себе, что должны остаться из-за оборудования, прежде всего, чтобы людям было тепло. Иначе кто это сделает, если не мы?" – ответил Адамов.

Энергетический объект, где работает мужчина, россияне за последние месяцы атаковали десятки раз. Нередко – успешно, нанося серьезные повреждения. И сотрудникам станции порой приходится проводить в капсуле долгие часы, не выпуская из поля зрения оборудование.

Защитная капсула изготовлена из толстой стали. Для дополнительной защиты она со всех сторон обложена мешками с песком. Прочности капсулы хватит, чтобы защитить инженеров от обломков. В случае же прямого попадания шансов выжить у них нет.

"Настоящий страх приходит позже, когда видишь последствия этих атак. В тот момент происходит всплеск адреналина. Но потом понимаешь, что могло бы произойти, если бы удар был на 5 или 10 метров ближе", – поделился с журналистами Адамов.

В машинном отделении этого энергообъекта репортеры CNN увидели многочисленные следы от российских ударов: дыры в стенах, оставленные обломками, обгоревшее оборудование и выбитые окна, из-за которых температура в помещении примерно сопоставима с температурой на улице. Там также работают люди.

По данным Министерства энергетики Украины, в 2025 году Россия осуществила 612 комбинированных атак беспилотников и ракет на энергетические объекты страны. За последние три месяца Россия атаковала 11 гидроэлектростанций и 45 теплоэлектростанций, а также 151 раз поражала электрические подстанции.

Если энергообъект, где работает Адамов, остановится – по крайней мере часть города-спутника лишится тепла. Именно поэтому в то время, когда большинство сотрудников спускаются в хранилище – по меньшей мере двое энергетиков должны оставаться у панели управления, чтобы контролировать работу системы.

"Чувство долга преобладает над чувством страха. Технологически все устроено таким образом, что даже когда оборудование останавливается из-за атаки, мы должны обеспечить, чтобы это произошло правильно. Поэтому, когда мы видим какие-либо аварийные ситуации, мы оставляем защитную капсулу и, при необходимости, можем вмешаться в систему вручную. Потому что если мы этого не сделаем, последствия для теплоснабжения города могут быть еще серьезнее", – объяснил Адамов.

Мужчина, пишет издание, давно перестал считать вражеские нападения, которые застали его на рабочем месте.

"До войны рабочие смены были сложными из-за чрезвычайных ситуаций или других проблем, но сейчас постоянно царит напряжение – или от атак "Шахедов", или от ракет. Конечно, мы слышим перехваты и взрывы от попаданий. Ракеты вызывают огромный взрыв. И непонятно, куда они попадут – в оборудование, мастерскую, или людей", – говорит мужчина.

В CNN рассказали, что сейчас Украина переживает самую холодную зиму за последние два десятилетия. И именно сейчас Россия усилила свои атаки на украинскую энергетику. Только массированный удар в ночь на 9 января только в Киеве оставил без света около 6 тыс. многоэтажек. И как только ситуация начала улучшаться, а в квартирах киевлян стало теплее – оккупанты ударили снова, запустив более 30 ракет и 339 беспилотников.

"Только в Киеве в результате нападения более 300 000 домов остались без электроэнергии, а более миллиона человек – без воды. Хотя основной целью была Киевская область, атакам также подверглись энергетические объекты в Харькове, Днепре, Виннице, Одессе, Ривне и других городах. Более 15 000 работников энергетики, включая Адамова и его коллег, сейчас борются за восстановление после разрушений по всей Украине", – пишет издание.

Адамов признается: сейчас энергетики работают на пределе возможностей.

"Работать стало труднее, как морально, так и физически. Но мы делаем все, что можем, и даже больше. Люди работают, выкладываются на полную, мерзнут, пьют чай, снова мерзнут, пьют еще больше чая. И поэтому мы работаем целый день, круглосуточно", – говорит мужчина.

Адамов объяснил, что эти вызовы изменили характер их работы, но также сблизили их.

"Мы шутим и рассказываем анекдоты, чтобы как-то ослабить напряжение и уменьшить его... Люди стали более сплоченными. Они стали более дружными", – убежден энергетик.

Путем отца пошел и сын Адамова: он тоже работает в энергетике. И так же, как отец, рискует жизнью.

"Я работаю здесь уже 35 лет. Я никогда не мог представить, что буду носить на работе бронежилет и шлем. Сейчас работа в энергетическом секторе — это как быть на передовой, только без оружия", – метко сформулировал Адамов.

Он признался: и сам, и его коллеги несмотря на опасность решительно настроены и в дальнейшем обеспечивать тепло в домах соотечественников, на предприятиях и учреждениях, где работают украинцы.

"Как долго это будет продолжаться? Посмотрим, хватит ли у россиян ума прекратить все это делать. Они уже должны понимать, что люди не будут сдаваться до конца", – констатировал мужчина.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в Минэнерго показало последствия ударов РФ по энергетике и несокрушимых людей, которые возвращают свет. В профильном министерстве зиму 2025-2026 назвали самой сложной в истории Украины.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!