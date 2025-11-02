Блог | Мы – бывшие смертники, которые пережили второе рождение
Показала знакомой немке фотографии Мариуполя, сделанные в 2022 году. Она спросила: "Как ты там выжила?"
Если бы я только знала, как выжила, то рассказала бы другим, чтобы выжили все.
Далее текст на языке оригинала.
Виявляється, вижити у Маріуполі – це ще не все. Потрібно якось жити далі. На жаль, жити виходить не у всіх.
Щоб пояснити умови виживання у місті, яке цілодобово бомбардували росіяни, я написала один текст. Написала його у 2022 році. Потім загубила. Потім знайшла та виклала у телеграм.
Це дуже дивний та страшний текст. Зараз би я так не написала. Напевно, цей текст є реакцією на виживання всередині пекла, яке по суті було неможливим.
***
Ми колишні смертники, які пережили друге народження.
Усі, хто не помер у Маріуполі, намагаються вижити у звичайному світі. Війна розкидала нас по різних містах і країнах.
Якщо влаштувати перекличку, то голоси маріупольців зазвучать звідусіль. Навіть з ворожої території. Це викликає подив і лють. Вони знають, як нас убивали рашисти, чому ж подалися на темний бік?
Я розумію, що ніколи не зможу передати словами маріупольське пекло. Розповісти про нього неможливо.
Я не знаю, який вигляд матиме на папері фізичне відчуття безвиході. Як пояснити, що означає апатія смерті? Коли ти на межі відходу, між небом і землею, а довкола - почорніле від горя та страху місто.
Дах будинку здіймається від вибухів, а твій "дах" з’їжджає від страху.
Багатотонні бомби, нескінченні снаряди, підлі міни та постійний дикий крик від одного кінця міста до іншого.
Кричать ті, хто вмирає, хто намагається вижити, кому страшно і в кого більше немає сили давати собі раду мовчки.
Кричить від розпачу той, хто здався, і від напруження той, хто ще бореться. Пошепки кричить той, хто повільно згасає від голоду і зневоднення. Голосить мати, яка втратила дитину.
Плаче малюк біля мертвої матері. Йому дуже холодно, а вона вже не обіймає і не зігріває його.
Неможливо передати словами страх, холод, розпач, нічний жах, небажання бачити реальність.
Слова не зможуть стиснути крижаними пальцями серце й зупинити погляд на одній точці. На точці між жахом життя і страхом смерті.
У Маріуполі не було сну. Не було тиші. Не було світла. Здавалося, що сонце назавжди закотилося за обвуглені будинки.
У Маріуполі не було життя. У Маріуполі був крик, який перекривав обстріли та бомбардування. Це кричали наші душі.
***
Ці фотографії Маріуполя 2022 року зі сторінки Mariupol Destruction and Victims.
Справді, як там можна було вижити?