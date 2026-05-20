'МВД Несокрушимые': как ветерану стать участником проекта. Инструкция

Министерство внутренних дел Украины совместно с OBOZ.UA продолжают коммуникационную кампанию, призванную рассказать об инициативе "МВД Несокрушимые", истории ее участников и силу восстановления через спорт. Это истории о людях, которые нашли в себе силы начать новый этап жизни, вернуться к активности, службе и борьбе – уже в новой для себя реальности.

В этой публикации рассказываем, как ветеранам, раненым военнослужащим системы МВД, полицейским и спасателям стать участником проекта "МВД Несокрушимые".

Один из самых эффективных способов восстановления после ранения – это плавание. Оно помогает физически укрепить тело и улучшить эмоциональное состояние.

Сейчас проект по плаванию "МВД Несокрушимые" охватил 21 населенный пункт в 19 регионах Украины. В частности, участники могут бесплатно посещать бассейны в Киеве, Ровно, Львове, Одессе, Житомире, Хмельницком, Ивано-Франковске, Кривом Роге, Славутиче, Николаеве, Харькове, Полтаве , Луцке, Мукачево, Днепре, Ужгороде, Черкассах, Тернополе, Кропивницком, Виннице, Черновцах.

Три простых шага, чтобы попасть в бассейн

Шаг 1: получи у своего врача справку о возможности посещать бассейн.

Шаг 2: выбери удобное время и локацию. Для этого просмотри графики занятий в соцсетях МВД в Instagram или Facebook.

Шаг 3: подай заявку удобным для себя способом:

Онлайн – через мобильное приложение "Социальная защита МВД", выбрав раздел "Реабилитация через спорт".

Обратиться в службу социального сопровождения в учреждениях здравоохранения МВД.

Обратиться к координатору проекта "МВД Несокрушимые" Юрию Серову 098 525 9660. Также можно обратиться к координатору проекта в своем регионе – их контакты найдешь в личном кабинете ветерана(едином окне) на портале "МВД: Твоя поддержка".

После обращения с тобой свяжутся и помогут записаться на занятия.

Перед тренировкой подготовь необходимые вещи:

очки для плавания;

шапочку;

полотенце;

тапочки;

средства гигиены.

Реабилитация через движение – это шаг к возвращению силы, выносливости и внутреннего равновесия. Присоединяйся к проекту "МВД Несокрушимые". Это доступно. Это нужно. И это работает.

Обо всех возможностях реабилитации в системе МВД узнай по номеру горячей линии – 1536.

Департамент социальной защиты МВД продолжает реализацию проекта "МВД Несокрушимые", который был введен в октябре 2024 года по инициативе Министра внутренних дел Украины Игоря Клименко.