Мужчины, родившиеся в эти месяцы, станут идеальными дядями для племянников

В каждой семье есть дядя, к которому тянутся все дети. Возможно, это тот, кто позволяет им ложиться спать чуть позже, устраивает импровизированную игру на заднем дворе или каким-то образом превращает поход в хозяйственный магазин в настоящее приключение.

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И при этом ему не нужно особо стараться. Детям нравится быть рядом с ним. По словам астрологов, мужчины, родившиеся в марте, июне, сентябре и декабре, похоже, становятся идеальными дядями для своих племянников, пишет OBOZ.UA.

Март

Мужчинам, рожденным в марте, обычно легко находить общий язык. Они не разговаривают с детьми свысока и не отмахиваются от них, когда те задают миллион вопросов. Напротив, они вовлекаются в процесс. В одну минуту они помогают строить город из LEGO, а в следующую уже на улице ищут лягушек или бросают камешки по озеру. У них спокойная манера поведения, благодаря которой дети чувствуют себя комфортно, и эта связь часто сохраняется надолго после детства. Будь то творческие Рыбы или смелые Овны, эти парни обычно заставляют вас чувствовать себя расслабленно в их компании.

Июнь

Если в вашей семье есть дядя, который может вас рассмешить, велика вероятность, что он родился в июне. Им редко нужен особый повод, чтобы начать рассказывать истории или шутить. Этот дядя может превратить обычный пикник в одно из лучших воспоминаний. Детям они нравятся за веселье, но взрослые ценят их за то, что они непринужденны и не пытаются быть в центре внимания. Будь то болтливый Близнец или заботливый Рак, семья умеет раскрыть лучшее в тех, кто родился в июне.

Сентябрь

Сентябрьские дяди, как правило, те, на кого можно положиться. Если они пообещают, что будут на дне рождения, школьном спектакле или субботнем футбольном матче, они обязательно придут. Они также не придают этому большого значения — просто выполняют то, что обещали. Будь то практичная Дева или спокойные Весы, этот месяц рождения часто дарит особенного человека, на которого ваша семья может положиться. Прежде всего, они терпеливы, когда дело доходит до обучения детей чему-то новому. Будь то помощь с ремонтом спущенной велосипедной шины, показ, как закидывать удочку, или объяснение домашнего задания, они никогда не выглядят раздраженными этим. Именно эти повседневные моменты чаще всего запоминаются племянницам и племянникам, когда они становятся старше.

Декабрь

С дядей, родившимся в декабре, редко бывает скучно. Он может решить, что всем нужно пойти на рыбалку перед завтраком, или загрузить детей в грузовик за мороженым после ужина, просто потому, что это звучит весело. Он понимает, что детство пролетает в мгновение ока, поэтому рад использовать его по максимуму. Спросите большинство племянниц и племянников, что они помнят спустя годы, и обычно это не подарки. Это послеобеденное время, превратившееся в приключения, даже если никто их не планировал. Независимо от того, авантюрный ли это Стрелец или решительный Козерог, дядя, родившийся в декабре, создает приятные воспоминания как ни в чем не бывало.

Мнения астрологов, тарологов, экстрасенсов, нумерологов, эзотериков не имеют научного обоснования и не являются надёжной основой для принятия решений. Редакция OBOZ.UA не несёт ответственности за прогнозы и оставляет за читателями право выбора: верить в предсказания или нет.

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