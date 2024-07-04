Мужчину, оскорбившего ветеринара на протезах в Одессе, уволили с должности советника Стефанишиной

Вадим Шевеленко, который 3 июля в ветеринарной клинике оскорбил врача и ветерана Вооруженных сил Украины Алексея Притула, был внештатным советником вице-премьера Ольги Стефанишиной. После инцидента его уволили с этой должности.

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Об этом украинским СМИ сообщили в Офисе вице-премьера. Там подчеркнули, что считают такое поведение неприемлемым.

"Офис вице-премьера понимает общественное возмущение, считает такое поведение неприемлемым, не отвечающим нашим ценностям. Ситуация должна быть решена правовым способом", — отметили там.

Там также сообщили, что Вадим Шевеленко больше не занимает должность внештатного советника вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины.

Стоит отметить, что накануне в Одессе клиент ветеринарной клиники "послал" украинского ветерана. Мужчине, приведшему на прием белого пуделя, не понравилось, что врач Алексей Притула не встал с места, чтобы осмотреть собаку. Когда ветеринар вернулся в кресле и показал протезы, он обругал защитника и выскочил из кабинета.

Алексей Притула в сентябре 2022 года во время наступления на Лиман получил тяжелые ранения, обе ноги пришлось ампутировать. После реабилитации мужчина вернулся в свою гражданскую профессию.

Позже Шевеленко нашли и заставили извиниться перед ветераном, которого он обругал. Соответствующие кадры были опубликованы в сети.

В полиции сообщили, что 38-летний потерпевший обратился к ним с заявлением о привлечении к ответственности посетителя клиники, который его оскорбил. Вскоре правоохранители выяснили, что нарушителем является 43-летний горожанин, также было установлено его место жительства.

Как ранее писал OBOZ.UA, в Закарпатье мужчина порезал себе руку во время уточнения военно-учетных данных в Территориальном центре комплектования и социальной поддержки. Сотрудники военкомата помогли уклонителю, наложили турникет и вызвали скорую.

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