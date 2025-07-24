Mr.Grill и Ukrnafta установили рекорд Украины по приготовлению 1000 хот-догов на АЗК

19 июля 2025 года во Львове состоялось историческое событие: Premier FOOD Group с собственным брендом Mr.Grill и партнером UKRNAFTA установили национальный рекорд Украины "Наибольшее количество хот-догов, приготовленных на АЗК за 60 мин".

Рекорд был зафиксирован Национальным реестром рекордов Украины – пятеро бренд-шефов Mr.Grill приготовили 1000 хот-догов всего за 47 минут, превзойдя свои собственные ожидания. После официальной фиксации все хот-доги были бесплатно вручены гостям. Всего было приготовлено и роздано более 1200 хот-догов в рамках мероприятия.

Цифры рекорда:

– 1000 хот-догов за 47 минут;

– более 1000 сосисок и столько же булочек;

– 25 000 мл фирменных соусов.

Программу мероприятия дополнили шоу барабанщиков, викторины с подарками, фуд-зоны. Для детей организовали развлечения с аниматорами – Нефтезавром и Гигантским хот-догом, аквагрим, шоу мыльных пузырей и фотозоны.

Это рекордное событие состоялось в рамках празднования Международного Дня хот-дога – ключевого праздника года для бренда Mr.Grill, который более 17 лет формирует культуру street food в Украине и, как лидер рынка, задает тренды. Фестиваль проходил на АЗК UKRNAFTA во Львове и объединил сотни гостей вокруг идеи качественного и вкусного стритфуда.

"Такого еще никто и никогда не делал. Мы не просто достигли цели – мы ее превзошли. Уверен, что 19 июля 2025 года по праву можно назвать одним из самых вкусных событий года. Горжусь своей командой", – прокомментировал Виталий Войтович, основатель и CEO Premier FOOD Group.

Это уже третий национальный рекорд в копилке компании. В 2015 году Premier FOOD Group установила рекорд по приготовлению самого большого хот-дога в Украине – 1,17 метра длиной и весом 19,5 кг.

В 2021 году во время Октоберфеста в Киеве компания превзошла собственное достижение, приготовив хот-дог длиной 1,83 метра и весом 24 кг.

Справка о компании:

Premier FOOD Group – украинская производственно-логистическая группа, основанная в 2007 году, является лидером рынка street food в Украине. Компания осуществляет полный цикл – от производства до доставки – и ежемесячно производит более 10 млн хот-догов.

Масштабы и инфраструктура:

– 1000+ сотрудников по всей Украине

– 12 000+ партнерских торговых точек (АЗК, кофейни, фуд-корнеры, ритейл)

– 10 стран экспорта

– 12 000+ тонн продукции в год

– 11 000+ м² складских комплексов

– 6 распределительных центров и автопарк из 120+ авто

– Собственный R&D-центр мясных рецептур

– Полный сервис для B2B-клиентов, включая аренду оборудования

– E-commerce-платформа для партнеров

– Собственная сеть заведений Mr.Grill Hotdogs & Burgers

– Производство сертифицировано по международным стандартам ISO 22000:2018, ISO 9001:2015, HACCP, а также имеет сертификат Halal.