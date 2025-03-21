В Армии+ запустили опрос для реформирования службы: детали Минобороны

В мобильном приложении для военных Сил обороны Армия+ появился новый опрос об отношении бойцов к военной службе. Так в Украине хотят выяснить приоритетные от украинских военных вопросы, требующие решения.

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Как сообщили в Министерстве обороны Украины, Главное управление реагирования на кризисные ситуации (ГУРКС) хочет узнать отношение защитников и защитниц к военной службе. Опрос будет анонимным и продлится три недели.

По словам заместителя главы ведомства по вопросам цифровизации Екатерины Черногоренко, результаты опроса будут прямо влиять на реформы в украинской армии. Она призвала всех военных участвовать в нем.

"Это отличная возможность подсветить проблему и начать системно ее исправлять", – сказала представитель Минобороны.

В пресс-службе министерства напомнили, что в Армии+ уже провели 11 опросов, которые собрали более 200 тысяч ответов. В среднем около 20 тысяч пользователей отзываются на вопросы, поднятые в приложении. Самым популярным стал опрос о развитии программы поддержки военнослужащих Плюсы. Его прошли около 45 тысяч военных.

Ранее стало известно, что в приложении Армия+ появились новые рапорты для приема и сдачи должности. Также там появился рапорт на отпуск по беременности и родам.

Как сообщал OBOZ.UA, обновление приложения Армия+ значительно облегчило процесс представления рапортов для военных. В новой версии данные, такие как Армия ID командира или название должности, больше не удаляются автоматически, как было раньше.

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