Кто имеет основания для отсрочки от мобилизации: актуальный список

Из-за полномасштабного вторжения государства-агрессора России Украина вынуждена проводить мобилизацию военнообязанных. В соответствии с законодательством, отдельные категории граждан имеют право на отсрочку даже на время военного положения.

Видео дня

Чтобы оформить ее, нужно подать соответствующее заявление в комиссию при ТЦК и СП или же воспользоваться приложением Резерв+. OBOZ.UA напоминает, у кого есть возможность получения отсрочки в сентябре 2025 года.

Что говорит закон

Правила, касающиеся отсрочки, закреплены в статье 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации".

В этой статье сказано, что призыву на военную службу по мобилизации не подлежат забронированные военнообязанные, а также лица:

– с инвалидностью, а также признанные ВВК временно непригодными к военной службе по состоянию здоровья на срок 6-12 месяцев (с последующим прохождением военно-врачебной комиссии);

– на содержании которых находятся трое и более детей в возрасте до 18 лет (кроме тех, которые имеют задолженность по уплате алиментов и ее совокупный которой превышает сумму платежей за три месяца);

– имеющих ребенка (детей) в возрасте до 18 лет, если второй из родителей умер, лишен родительских прав, признан пропавшим без вести или безвестно отсутствующим, объявлен умершим, отбывает наказание в местах лишения свободы, а также когда лицо самостоятельно воспитывает и содержит ребенка по решению суда;

– которые являются родителями/опекунами/попечителями/приемными родителями/родителями/воспитателями ребенка с инвалидностью до 18 лет;

– которые воспитывают ребенка, больного тяжелыми перинатальными поражениями нервной системы, тяжелыми врожденными пороками развития, редкими орфанными заболеваниями, онкологическими, онкогематологическими заболеваниями, детским церебральным параличом, тяжелыми психическими расстройствами, сахарным диабетом I типа (инсулинозависимым), острыми или хроническими заболеваниями почек IV степени, также ребенка, который получил тяжелую травму, нуждается в трансплантации органа или в паллиативной помощи (что подтверждается документом, выданным врачебно-консультативной комиссией), но которому не установлена инвалидность;

– на содержании которых находится совершеннолетний ребенок, имеющий инвалидность I или II группы;

– которые являются усыновителями ребенка (детей), который (которые) до момента усыновления был (были) ребенком-сиротой (детьми-сиротами) или ребенком (детьми), лишенным (лишенными) родительской опеки, в возрасте до 18 лет;

– заняты постоянным уходом за родственниками – женой/мужем, ребенком, родителями (своими или жены/мужа), – если они имеют заключение медкомиссии о необходимости в постоянном уходе, или если они имеют инвалидность I или II группы, при условии отсутствия других лиц, которые не являются военнообязанными и в соответствии с законом обязаны их содержать;

– являются опекунами лица, признанного судом недееспособным;

– имеющие жену (мужа) из числа лиц с инвалидностью I или II группы (или же III группы, установленной вследствие онкологического заболевания, отсутствия конечностей (конечности), кистей рук (кисти руки), стоп ног (стопы ноги), одного из парных органов, или при наличии у лица с инвалидностью III группы онкологического заболевания, психического расстройства, церебрального паралича или других паралитических синдромов);

– имеющие ребенка (детей) до 18 лет и мужа (жену), который (которая) проходит военную службу;

– которые являются соискателями профессионального (профессионально-технического), профессионального предвысшего и высшего образования на дневной или дуальной формах обучения, но которые получают уровень образования, который выше ранее полученного, также – докторанты и лица, зачисленные на обучение в интернатуру;

– являющиеся научными и научно-педагогическими работниками заведений высшего и профессионального предвысшего образования, научных учреждений и организаций, имеющие научную степень, и педагогические работники заведений профессионального предвысшего образования, профессионального (профессионально-технического) образования, общего среднего образования – при условии работы не менее чем на 0,75 ставки;

– имеющих близких родственников (муж, жена, сын, дочь, отец, мать или родной (полнородный, неполнородный) брат или сестра), погибших или пропавших без вести во время проведения антитеррористической операции, а также при обеспечении национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации во время действия военного положения;

– которые являются членами семей (муж, жена, сын, дочь, отец, мать, родной (полнородный, неполнородный) брат или сестра) лиц, которым посмертно присвоено звание Герой Украины за гражданское мужество, патриотизм, героическое отстаивание конституционных принципов демократии, прав и свобод человека, самоотверженное служение Украинскому народу, проявленные во время Революции Достоинства;

– в отношении которых в определенном законом порядке установлен факт лишения личной свободы в результате вооруженной агрессии против Украины;

– до достижения 25-летнего возраста, которые прошли базовую общевойсковую подготовку или базовую военную службу;

– которые проходили военную службу и были уволены со службы в запас в связи с освобождением из плена.

Кроме этого, отсрочка предоставляется лицам, являющимся государственными служащими:

руководителями министерств и их заместителями, руководителями государственных органов, органов госуправления, юрисдикция которых распространяется на всю территорию Украины;

народными депутатами Украины, депутатами Верховной Рады Автономной Республики Крым;

судьями, в частности Конституционного Суда Украины, членами Высшего совета правосудия, Высшей квалификационной комиссии судей Украины, руководителем службы дисциплинарных инспекторов Высшего совета правосудия, его заместителем, дисциплинарными инспекторами Высшего совета правосудия;

уполномоченным ВРУ по правам человека;

председателем и другими членами Счетной палаты;

работниками органов военного управления (органов управления), воинских частей (подразделений) Минобороны, ВСУ, Государственной специальной службы транспорта, Государственной службы специальной связи и защиты информации, СБУ, Службы внешней разведки, Национальной гвардии, Государственной пограничной службы, Управления государственной охраны, аппарата Министерства внутренних дел и экспертами учреждений экспертной службы МВД;

дипломатическими служащими, которые занимают дипдолжности;

государственными служащими, которые готовят выводы к проектам нормативно-правовых актов, проводят их профессиональную, научную, юридическую экспертизу и/или экспертизу принятых нормативно-правовых актов, государственные служащие, которые непосредственно выполняют функции по обеспечению кибербезопасности, киберзащиты и безопасности информационных технологий, работы по разработке программного обеспечения, администрирования баз данных, внедрения и поддержки новейших информационно-коммуникационных технологий в органах, обеспечивающих деятельность президента, Верховной Рады и Кабмина.

Как ранее писал OBOZ.UA, в приложении Резерв+ хотят запустить функцию автоматического продления отсрочек, чтобы военнообязанным не приходилось стоять в огромных очередях в ТЦК и СП.

О том, кто из украинцев может потерять отсрочку от мобилизации в сентябре, читайте в нашем материале по ссылке.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!