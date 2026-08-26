Можно ли поливать огородные овощи дождевой водой: отвечаем

Многие люди поливают свои овощи дождевой водой, так как это позволяет значительно сэкономить на счетах за воду. Однако способ получения воды и её использование в саду имеют решающее значение, особенно для определённых культур.

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Дождевая вода, особенно та, что стекает с крыши из войлока или асбеста, или собранная после засухи, может содержать тяжелые металлы и бактерии, например, из птичьего помета. Поэтому не всегда стоит использовать её в огороде, пишет OBOZ.UA.

Дождевая вода может быть полезна в саду, но не для всех культур. Будьте особенно осторожны с овощами, которые едят сырыми, такими как салат, редис, лук-шнитт и помидоры.

Если существует риск загрязнения воды, не следует наносить её непосредственно на съедобные части растений. Будьте особенно осторожны с водой, собранной с крыш, особенно после длительного периода без дождя.

Первый сток может смыть с поверхности грязь, пыль, птичий помет и другие загрязняющие вещества, которые затем попадают в резервуар для воды.

Если вы поливаете овощи дождевой водой, направляйте воду непосредственно на почву, а не на листья, стебли и плоды. Это имеет реальное значение не только из-за качества дождевой воды, но и потому, что снижает риск заболеваний растений. Вода должна попадать туда, куда нужно: в корневую зону.

Если вы хотите обеспечить безопасность полива овощей дождевой водой, также убедитесь, что система, которую вы используете для её сбора, чистая. Регулярно очищайте водосточные желоба и поддерживайте резервуар для дождевой воды в надлежащем состоянии.

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