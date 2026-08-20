Можно ли использовать масло для жарки несколько раз: отвечаем

Жарка – это популярный метод приготовления пищи, который используется очень часто. Он предполагает приготовление блюд в раскаленном масле для придания им особой текстуры и вкуса. Среди популярных продуктов для жарки – картофель фри, курица и различные овощи.

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Одна из распространенных дискуссий касается того, можно ли и нужно ли повторно использовать кулинарное масло после жарки. К счастью, есть простой ответ. По словам экспертов King Arthur Baking, масло для жарки имеет более длительный срок службы, чем люди думают, пишет Express.

По их словам, масло можно использовать несколько раз, прежде чем выбрасывать. Повторное использование масла – один из лучших способов сократить отходы и расходы на жарку.

Общее мнение относительно повторного использования масла заключается в том, что его можно использовать два-три раза для жареных, панированных блюд, таких как курица.

Если вы используете его для обычных овощей или картофеля, то масла может хватить примерно на четыре-шесть приготовлений.

Также не имеет значения, какое масло используется: подсолнечное, растительное или оливковое. Если масло имеет кислый запах или аромат краски, либо оно стало очень темным и густым, его следует немедленно утилизировать.

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