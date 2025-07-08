'Короче говоря': как сказать правильно на украинском языке

Наверное, вы не раз, общаясь на украинском языке, чтобы подытожить все сказанное ранее, использовали выражение "коротше кажучи". Как вы уже догадались – такая конструкция является калькой с русского.

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Совершенно верно, она является прямым переводом устойчивого выражения "короче говоря" и украинскому языку не слишком присуща. Что с выражением "коротше кажучи" не так и чем его лучше заменить, разбирался OBOZ.UA.

Одна из проблем словосочетания "коротше кажучи" в том, что оно собрало в себе много шипящих звуков и содержит не очень комфортное для произношения слово "коротше". Но нарушенная благозвучность – не главная беда этой конструкции.

Слово "коротше" в этом контексте является некорректным употреблением степени сравнения. Прилагательное "короткий", не имеет логической степени "коротший" в значении "меньший по объему речи". Так можно сказать о печатном или рукописном тексте, который имеет физическое выражение, но не об устной речи.

Кроме того, конструкция "коротше кажучи" противоречит естественному синтаксису украинского языка. У нас не принято сочетать степень прилагательного с деепричастием так, как в русском.

Так чем мы можем заменить эту не слишком удачную конструкцию? Например, вариантом "коротко кажучи". Он является ближайшим вариантом перевода, а значит его легче будет запомнить тем, кто долго разговаривал на русском.

Но есть в словарях и несколько интересных вариантов на замену. Итак, если вам нужно кратко подвести итоги сказанного, используйте такие слова и конструкции:

якщо коротко;

словом;

одне слово;

у двох словах;

узагальню / узагальнимо;

загалом;

підсумую / підсумуємо;

простіше кажучи.

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