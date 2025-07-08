"Короче говоря": как сказать правильно на украинском языке
Наверное, вы не раз, общаясь на украинском языке, чтобы подытожить все сказанное ранее, использовали выражение "коротше кажучи". Как вы уже догадались – такая конструкция является калькой с русского.
Совершенно верно, она является прямым переводом устойчивого выражения "короче говоря" и украинскому языку не слишком присуща. Что с выражением "коротше кажучи" не так и чем его лучше заменить, разбирался OBOZ.UA.
Одна из проблем словосочетания "коротше кажучи" в том, что оно собрало в себе много шипящих звуков и содержит не очень комфортное для произношения слово "коротше". Но нарушенная благозвучность – не главная беда этой конструкции.
Слово "коротше" в этом контексте является некорректным употреблением степени сравнения. Прилагательное "короткий", не имеет логической степени "коротший" в значении "меньший по объему речи". Так можно сказать о печатном или рукописном тексте, который имеет физическое выражение, но не об устной речи.
Кроме того, конструкция "коротше кажучи" противоречит естественному синтаксису украинского языка. У нас не принято сочетать степень прилагательного с деепричастием так, как в русском.
Так чем мы можем заменить эту не слишком удачную конструкцию? Например, вариантом "коротко кажучи". Он является ближайшим вариантом перевода, а значит его легче будет запомнить тем, кто долго разговаривал на русском.
Но есть в словарях и несколько интересных вариантов на замену. Итак, если вам нужно кратко подвести итоги сказанного, используйте такие слова и конструкции:
- якщо коротко;
- словом;
- одне слово;
- у двох словах;
- узагальню / узагальнимо;
- загалом;
- підсумую / підсумуємо;
- простіше кажучи.
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