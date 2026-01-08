Можно ли есть детям квашеную капусту и из какого возраста: рассказывает специалист

Квашеная капуста – источник пробиотиков, витаминов (C, B, K, U) и минералов, который улучшает пищеварение и иммунитет, нормализует микрофлору кишечника, помогает бороться с воспалениями, а также снижает уровень "плохого" холестерина и укрепляет кости. Ее польза обусловлена ферментацией, которая делает питательные вещества более доступными, но из-за соли ее следует употреблять умеренно. Есть этот продукт по советам специалистов, можно всем и даже детям.

Видео дня

О польза квашеной капусты и о том, можно ли ее есть детям рассказала нутрициолог в Instagram.

Можно ли есть детям квашеную капусту и из какого возраста

"Да, но есть нюансы по количеству, (из-за высокого содержания соли) и способа приготовления и подачи. Чтобы избежать пищевого отравления, предлагайте квашеную капусту только изготовленную промышленно или в домашних условиях с соблюдением всех рекомендаций по безопасному квашению", – рассказала специалист.

Дети 6-12 мес:

"Предлагайте тщательно измельченную квашеную капусту в маленьких количествах, скорее как специю, чем отдельное блюдо. Например, вы можете добавить щепотку квашеной капусты в кашу или овощное пюре, или же добавить пикантности натертой свекле, моркови, яблокам и т.д. Промытую квашеную капусту можно предлагать в немного больших количествах, но все равно помните об умеренности и тщательно измельчайте ее. Стоит также учитывать, что промытая капуста будет содержать меньше молочнокислых бактерий, но они все равно там будут", – объяснила эксперт.

От 12 мес:

"Продолжайте предлагать квашеную капусту как и до этого, однако уже можно немного увеличить ее количество и размер кусочков. Но не забывайте, что большие жесткие куски капусты могут привести к удушью у маленьких детей!", – подытожила специалист.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: