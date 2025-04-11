Можете встретить любовь: астропрогноз на 'магический день' 11 апреля

В пятницу, 11 апреля длится 13-й лунный день, а к вечеру начнется 14-й. Луна находится в Весах, Солнце – в Овне.

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Каким будет последний рабочий день недели, эксклюзивно для OBOZ.UA рассказала астролог и нумеролог Исита Гая. По ее словам, сегодня следует ожидать дня любви.

"Число 11 – это число близнецовых пар, это близнецовые пламена, поэтому в эту пятницу будут невероятные встречи, которые будут связаны с любовью, будут встречаться близкие души, они будут узнавать друг друга, будут встречаться близнецы", – пообещала Исита Гая.

Она добавила, что именно в этот волшебный день можно увидеть, как меняется пространство. "Это день-портал, открывающий дверь в новую реальность. Если вы используете этот день, то вы сможете перейти в ту реальность, где ваша версия, она более успешная, она более светлая и вы просто соединитесь с этой версией себя и будете абсолютно обновленными", – рассказала астролог.

Она добавила, что нужно сделать, чтобы добиться этого перехода. "В ночь с 10 на 11 сформируйте намерение, что во время сна вы переходите в новую лучшую версию себя, в новую реальность и вы сможете проснуться именно в этой реальности", – объяснила Исита Гая.

Астролог также рассказала, как понять, что вы встретили именно свою близнецовую любовь. "Я могу сказать очень просто: там нет сомнений. Если есть какие-то сомнения, то нет. Это можно сравнить с тем, что вы хотите пить – вы не сомневаетесь хотите вы пить или нет, там нет сомнений. Вот когда вы встречаете свое близнецовое пламя, там нет сомнений", – сказала она.

Ранее OBOZ.UA публиковал гороскоп на 11 апреля для всех знаков зодиака – кому сегодня важно обратить внимание на свое здоровье.

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