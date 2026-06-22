Можете сразу выбросить: топ-3 продукта, которые портятся в холодильнику

Лучший способ сохранить свежесть продуктов – отправить их в холодильник. Но, очень важно знать, что не все продукты можно хранить в холодильнике, иначе как раз там они и испортятся. Например, это шоколад, на котором при контакте с холодом образуется конденсат.

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Редакция FoodOboz делится полезными советами от специалистов, какие продукты портятся в холодильнике. Об этом пишет Eating Well.

Шоколад

Шоколад лучше хранить в прохладном, сухом месте при температуре примерно 15-20 °C, вдали от солнца, влаги и сильных запахов. Холодильник для этого обычно не подходит, так как при низкой температуре изменяется структура какао-масла, и на поверхности может появиться белый налет, а также шоколад легко впитывает посторонние запахи.

Летом, когда в комнате очень жарко (примерно выше 25-28 °C), шоколад может начать таять, поэтому его можно временно положить в холодильник. Но важно сделать это правильно: сначала плотно упаковать в герметичный контейнер или пакет, чтобы не было контакта с влагой и запахами.

Из холодильника шоколад нужно доставать постепенно и не открывать сразу, чтобы на нем не образовался конденсат.

Кулинарные масла

Продукты с более высоким содержанием жира обычно хуже всего переносят высокие температуры, поскольку они могут ускорить окисление жиров. Когда эти жиры окисляются, они приобретают прогорклый или посторонний привкус. Из-за высоких температур вы можете заметить через день-два, что масло начинает немного странно пахнуть. Это признак того, что жир окислился. Его по-прежнему безопасно употреблять, но вкус прогорклый.

Орехи и семена

Обычно их не нужно охлаждать, но многие орехи и семена содержат большое количество жира, особенно орехи макадамия, кедровые орехи, пекан и грецкие орехи, которые могут быстро окисляться под воздействием тепла.

Масла в орехах и семенах также могут окисляться, что приводит к появлению несвежего или горького привкуса. Перемещение орехов в холодильник значительно продлит срок их хранения во время жары. Например, это шоколад, на котором при контакте с холодом образуется конденсат, а также молотой кофе.

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