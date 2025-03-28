Можете почувствовать слабость: астропрогноз на 28 марта

В пятницу, 29 марта, длится 29 лунный день. Луна находится в Рыбах, но к ночи перейдет в Овна, Солнце остается в Овне.

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Какой будет эта пятница, эксклюзивно для OBOZ.UA рассказала астролог и нумеролог Исита Гая. Она посоветовала сегодня обратить больше внимания на свое состояние.

По словам астролога, пятница будет спокойным и гармоничным днем. Это будет хорошее время, чтобы сместить фокус внимания на свои эмоции и собственное самочувствие. "Обратите внимание на свои эмоции, на то, что вы проживаете, на свой взгляд", – сказала Исита Гая.

Она также посоветовала сегодня позаботиться о своем теле. "У кого-то может болеть живот, у кого-то – голова, горло, вы можете чувствовать себя слабо, поэтому обратите внимание на свое здоровье", – предупредила астролог.

Для улучшения самочувствия в эту пятницу она посоветовала перейти на легкое питание, выбирать полезные чаи. "Сделайте этот день днем разгрузки для своего тела, и вы улучшите свое физическое состояние", – порекомендовала Исита Гая.

Ранее OBOZ.UA публиковал гороскоп на 28 марта для всех знаков зодиака – кто сегодня сможет приблизиться к реализации своих планов.

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