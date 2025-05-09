Можете почувствовать гнев: астропрогноз, что сделать 9 мая

В пятницу, 9 мая продолжается 12 лунный день, который под вечер перейдет в 13-й. Луна находится в Весах, Солнце – в Тельце.

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Какие энергии будут господствующими в День победы над нацизмом эксклюзивно для OBOZ.UA рассказала астролог и нумеролог Исита Гая. Она напомнила, что девятка, которая является числом этого дня, это число Марса.

"А Марс отвечает за энергию войну. Марс отвечает за очень сильное эго. Поэтому самая большая победа в нашей жизни - это победа над своим собственным эго", - объяснила Исита Гая.

Поэтому на этот день она посоветовала выполнять практику поклонов. "Если вы чувствуете энергию гнева, и если вы чувствуете энергию боли, которая касается какого-то человека, сделайте 108 поклонов этому человеку", - сказала астролог.

По словам Иситы Гая, через эти поклоны можно полностью растворить свое эго. "И через эти 108 поклонов вы сможете полностью разорвать кармическую связь с этим человеком. Поэтому именно на 9 мая я рекомендую вам сделать практику поклонов для того, чтобы завершить эту тяжелую карму", - порекомендовала она.

Ранее OBOZ.UA публиковал гороскоп на 9 мая для всех знаков зодиака - кому сегодня не стоит спешить с важными решениями.

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