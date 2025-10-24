'Может убить или покалечить': ветеринарка назвала породу собак, которые не контролируют агрессию

Ветеринар призвала избегать нескольких пород собак, несмотря на недавний рост их популярности. Она даже назвала представителей одной из них "невротическими психопатами".

В противоречивом видео в TikTok, которое просмотрели более 20 миллионов раз, ветеринар Конни раскрыла две породы собак, которых она категорически не хотела бы видеть в своем доме.

Сначала она рассказала о голдендудле, помеси золотистого ретривера и пуделя. Она не стеснялась слов, критикуя голдендудлей, заявив: "Их не должно существовать. Некоторые действительно приятные, но большинство – безумные, невротические психопаты".

Называя их "генетическим мусором", она объясняет, что эти собаки очень часто сталкиваются с множеством проблем со здоровьем.

"У меня был пациент породы голдендудль, и в его медицинских записях было написано, что он "может убить или серьезно повредить маленького ребенка", потому что он был очень агрессивным", – отметила специалист.

Далее Конни обращает свое внимание на чисто белого самоеда, с юмором отмечая, что его уход стоит дороже, чем ее собственный. Она сравнивает их с "перьевыми пылесосами, которые кусаются".

Японская шиба-ину также попадает в список, которую она описывает как "драматическую" и недружелюбную к любому, кто не принадлежит к ее ближайшей семье.

Конни также имеет противоречивое мнение о биглях, утверждая, что они непрерывно лают и страдают от различных проблем со здоровьем, что приводит к дорогим ветеринарным счетам.

Даже очаровательный мини-пудель не избегает ее критики; она отмечает их частые проблемы с пищеварением и дорогую еду, в которой они нуждаются.

