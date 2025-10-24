УкраїнськаУКР
русскийРУС

"Может убить или покалечить": ветеринарка назвала породу собак, которые не контролируют агрессию

Алеся Заец
Новости. Общество
1 минута
129
'Может убить или покалечить': ветеринарка назвала породу собак, которые не контролируют агрессию

Ветеринар призвала избегать нескольких пород собак, несмотря на недавний рост их популярности. Она даже назвала представителей одной из них "невротическими психопатами".

Видео дня

В противоречивом видео в TikTok, которое просмотрели более 20 миллионов раз, ветеринар Конни раскрыла две породы собак, которых она категорически не хотела бы видеть в своем доме.

Сначала она рассказала о голдендудле, помеси золотистого ретривера и пуделя. Она не стеснялась слов, критикуя голдендудлей, заявив: "Их не должно существовать. Некоторые действительно приятные, но большинство – безумные, невротические психопаты".

Называя их "генетическим мусором", она объясняет, что эти собаки очень часто сталкиваются с множеством проблем со здоровьем.

"У меня был пациент породы голдендудль, и в его медицинских записях было написано, что он "может убить или серьезно повредить маленького ребенка", потому что он был очень агрессивным", – отметила специалист.

Далее Конни обращает свое внимание на чисто белого самоеда, с юмором отмечая, что его уход стоит дороже, чем ее собственный. Она сравнивает их с "перьевыми пылесосами, которые кусаются".

Японская шиба-ину также попадает в список, которую она описывает как "драматическую" и недружелюбную к любому, кто не принадлежит к ее ближайшей семье.

Конни также имеет противоречивое мнение о биглях, утверждая, что они непрерывно лают и страдают от различных проблем со здоровьем, что приводит к дорогим ветеринарным счетам.

Даже очаровательный мини-пудель не избегает ее критики; она отмечает их частые проблемы с пищеварением и дорогую еду, в которой они нуждаются.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, как понять, что ваша собака злится.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.