"Может стать настоящим испытанием": украинка назвала главные минусы жизни в Испании

Испания привлекает мигрантов теплым климатом, безопасностью и возможностями для легализации, однако жизнь здесь имеет и ряд существенных недостатков. Из-за некоторых особенностей в стране возникает несколько неожиданных трудностей для новых жителей.

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Об этом на своей странице в TikTok рассказала украинка Ирина, проживающая в Испании. Среди главных минусов она назвала изнурительную летнюю жару, сложности с поиском работы и высокую стоимость аренды жилья.

Медленный темп жизни

По словам украинки, Испания может не подойти людям, привыкшим к динамичному ритму жизни. Здесь многие процессы протекают неторопливо, а спешка не является характерной чертой местного образа жизни.

"Здесь все очень медленно, и это не миф. Если вы привыкли, что вопросы решаются за один день, Испания может вас удивить. Документы, записи, ответы от государственных органов, запись к врачам – все это может тянуться месяцами", – подчеркнула она.

Жаркая погода

Следующий существенный недостаток – изнурительная жара, особенно на юге страны. Летом температура там нередко поднимается до 40 градусов, что может стать серьезным испытанием для тех, кто плохо переносит высокие температуры.

"Если вы плохо переносите жару или у вас высокое давление, лето для вас может стать настоящим испытанием", – сказала Ирина.

Трудности с поиском высокооплачиваемой работы

Также Ирина советует не рассчитывать на то, что после переезда в Испанию удастся быстро найти работу с высокой зарплатой.

"Найти хорошую работу очень сложно, особенно без знания языка. Что касается зарплат – то и здесь ситуация такая же: они невысокие. Например, зарплата 1500, а аренда жилья стоит 1200. Без знания испанского будет сложно даже в туристических городах", – подчеркнула она.

Напомним, в Испании к украинским женщинам стали предъявлять новые требования при оформлении временной защиты, в частности там просят предоставить выписку из Резерв+. Подобные случаи могут касаться и других стран ЕС, поэтому украинкам советуют заранее следить за ситуацией в выбранной стране.

Как сообщал OBOZ.UA, испанское правительство разрешило учитывать годы, прожитые в стране со статусом временной защиты, в общем стаже для получения вида на постоянное проживание (ВНП). Это существенно упростит переход на постоянное проживание для многих украинских беженцев.

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