Может ли быть в Украине температура +60 и как она измеряется: объясняет экспертка

В Украине продолжается сильная жара и многие пользователи сети публикуют фотографии и пишут, что температура кое-где достигает +50…+60 градусов. Тем временем синоптики прогнозируют температуру в пределах +35…+40 градусов.

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Синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха объяснила в интервью 24 каналу, действительно ли температура в Украине может достигать +60 градусов. По ее словам, температура, измеряемая метеорологами, является естественной температурой окружающей среды, то есть приземного слоя воздуха.

Эта температура измеряется на специально обустроенных метеомплощадках, расположенных максимально вдали от любых застроек, насколько это возможно в современном мире.

На высоте 2 метров расположена специальная психрометрическая будка – белая с белыми жалюзями. Внутри расположены термометры или датчики, которые измеряют окружающую их температуру воздуха. Это репрезентативная и реальная температура воздушной массы, которая пришла на нашу территорию. Однако в городе, вблизи домов или под прямыми солнечными лучами температура может быть значительно выше. Это совершенно естественные явления.

В каждой части города температура может немного отличаться. Это обусловлено наличием тени, воздействием асфальта, построек или прямым солнечным излучением, которое попадает на термометр. Таким образом, могут возникать разные температурные показатели.

"Температуру на бытовых термометрах спрогнозировать невозможно. Ее никто в мире и не прогнозирует. Прогнозируют именно эту температуру воздушной массы в приземном слое атмосферы на специально обустроенных площадках. Чтобы они были репрезентативными", – пояснила Наталья Птуха.

Поэтому температуры в городе не являются репрезентативными. Однако, если люди находятся в городе, они чувствуют этот тепловой эффект больше. Поэтому города часто называют "островами тепла". Температура в центре города выше, особенно в районах с интенсивной застройкой, которые часто называют каменными джунглями.

Следовательно, теоретически температура может превышать +50 градусов. Однако прогнозируемая и измеряемая температура будет другой, и именно на этой основе следует делать выводы.

"Во всех рекомендациях, конечно, учтено, если естественная температура воздушной массы, освобожденная от теплового воздействия окружающих, прямых солнечных лучей, будет по +40, то, конечно, мы понимаем, какие будут высокие значения температуры в центре города или под прямыми солнечными лучами. И поэтому разрабатываются рекомендации", – добавила синоптик.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины обнародовал свои советы, как пережить сильную жару.

Ранее сообщалось, что по всей территории Украины наблюдается аномальная жара, на юге нашей страны температура уже превысила +40 градусов. Но уже в ближайшие дни синоптики прогнозируют небольшое понижение температуры.

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